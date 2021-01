Oggi proponiamo un’idea golosa che si presta ad infiniti usi. La crema gianduia è una golosità tipica del territorio piemontese che nasce agli inizi del XIX secolo. Questa crema è stata creata da pasticceri piemontesi sostituendo parte del cacao con le nocciole delle Langhe. Questa scelta fu dettata dal fatto che il cacao, ai tempi, aveva raggiunto prezzi esorbitanti a causa del blocco economico voluto da Napoleone e che durò fino al 1813. Dunque, questa delizia nasce per la necessità di ovviare alla difficoltà nel reperire il cacao. Questa crema arriva ai giorni nostri ed è ormai diffusa ed amata in tutto il mondo.

Sono necessari soli 4 ingredienti per realizzare una golosa crema al gianduia in 30 minuti con questa ricetta. È possibile conservarla nei barattoli, regalarla ad amici e parenti oppure tenerla tutta per sé concedendosi golose merende e dessert.

Ingredienti

320 gr. di cioccolato fondente;

160 gr. di zucchero di canna;

120 gr. di nocciola tonda gentile delle Langhe (o altre nocciole);

170 ml. di latte parzialmente scremato.

Preparare la crema al gianduia

Per realizzare la crema al gianduia, in un mixer, polverizzare lo zucchero di canna per renderlo più fine. Aggiungere le nocciole allo zucchero di canna e tritare a lungo fino a farle unire per bene. Tritare grossolanamente il cioccolato fondente ed aggiungerlo allo zucchero e alle nocciole. Unire il latte e continuare a tritare finché si rende omogeneo il composto. A questo punto, trasferire il composto in un pentolino di alluminio. In un altro pentolino, dal diametro più grande, mettere dell’acqua e portarla ed ebollizione. Poggiare il pentolino contenente la crema e far cuocere a bagnomaria per 20 minuti mescolando sempre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Trascorso questo lasso di tempo, la crema sarà cotta e sarà pronta per essere trasferita nei barattoli o, perché no, consumata appena si raffredda. Abbiamo visto che sono sufficienti soli 4 ingredienti per realizzare una golosa crema al gianduia in 30 minuti.

Approfondimento

Il gianduia e il suo uso nella cucina piemontese