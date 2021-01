Le arachidi sono ottime per affrontare l’inverno. Infatti forniscono energia e proteine. Rinforzano anche le difese immunitarie. Ecco perché molti italiani amano sgranocchiarle come snack o a fine pasto.

Tuttavia, quasi tutti ne gettano via le bucce. Niente di più sbagliato! Molti scarti di cucina, come l’acqua dei legumi in scatola, possono essere riciclati. Buttare i gusci delle arachidi è un errore, ecco 6 usi sorprendenti. Non sarà solo l’ambiente a ringraziare, ma anche le tasche. Infatti, grazie a questi trucchetti di riciclo è perfino possibile risparmiare.

Gusci di arachidi per fertilizzare le piante

Buttare i gusci delle arachidi è un errore, ecco 6 usi sorprendenti. Il primo riguarda la cura del giardino.

I gusci delle arachidi sono un’ottima aggiunta per il compost. Infatti, lo arricchiscono di azoto. Si possono così fertilizzare naturalmente le proprie piante.

Inoltre, hanno tempi di decomposizione piuttosto brevi. Prima di compostare i gusci, è consigliabile frammentarli. Per fare in fretta, basta metterli in un sacchetto e calpestarli. Poi, li si può lasciare in ammollo per circa dodici ore. Altrimenti, basta aggiungerli al compost e bagnarli.

Tenere l’orto al calduccio durante l’inverno

La tecnica della pacciamatura è ottima per proteggere le piante dal freddo. Si tratta di stendere sul terreno, soprattutto vicino alle radici, uno strato di materiale protettivo.

La pacciamatura è perfetta sia per l’orto, che per le piante in vaso. Per usare i gusci di arachidi come pacciame, basta spargerli direttamente sul terriccio.

I risultati sono ottimali se si crea uno strato di qualche centimetro. Non è poi necessario rimuoverli: si decomporranno naturalmente, nutrendo la pianta. Un doppio vantaggio, dunque!

Risparmiare sulla lettiera del gatto grazie alle arachidi

Gli animali domestici ci inondano d’amore, ma sono dispendiosi. Fra gli acquisti necessari per prendersi cura del gatto, c’è quello della lettiera.

Ma è possibile risparmiare producendola in casa! Si otterrà per di più un prodotto che rispetta l’ambiente, senza sostanze chimiche dannose. Basta immergere i gusci in acqua e aggiungere qualche cucchiaio di sapone per piatti biodegradabile. Quando l’acqua evapora, si può spargere nella lettiera un po’ di bicarbonato di sodio.

I gusci come alternativa al sale

I gusci sono un’ottima alternativa al sale. No, non per insaporire i piatti! Piuttosto, per evitare di scivolare.

Infatti, in queste fredde giornate invernali si possono spargere gusci di arachidi sui marciapiedi. Contribuiranno a far sciogliere la neve e il ghiaccio. Insomma, il riciclo può anche prevenire pericolose cadute.

Utilizzare uno scarto per accendere il fuoco

I gusci delle arachidi sono estremamente infiammabili. Alcuni produttori, infatti, li usano addirittura per fabbricare combustili ecologici.

Se si vuole ottenere una bella fiammata, quindi, si può accendere il fuoco usando i gusci. Si risparmia così sugli accendi-fiamma.

Proteggere gli oggetti fragili con i gusci d’arachide

La maggior parte dei materiali da imballaggio non sono eco-sostenibili. Tuttavia, il pluriball, il polistirolo e il polietilene espanso possono essere sostituiti con i gusci delle arachidi.

Certo, se si deve affrontare un trasloco può essere difficile accumulare abbastanza gusci. Ma per spedire un piccolo pacchetto, si può tranquillamente circondare l’oggetto fragile con uno strato protettivo di questo materiale di scarto.

Insomma, buttare i gusci delle arachidi è un errore, ecco 6 usi sorprendenti!