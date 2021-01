Quando si parla di alcol è difficile separare le bufale dalla verità. Soprattutto se c’è di mezzo la salute. In particolare, sono in molti a pensare che un bicchiere di vino al giorno non faccia male.

Anzi, è diffusa l’idea che sia salutare per il cuore. Ma è davvero sempre così? Grazie a un nuovo studio, gli esperti smascherano la bugia sul vino a cui tutti credono.

Cosa svela lo studio della European Society of Cardiology

Gli esperti smascherano la bugia sul vino a cui tutti credono. Si tratta dell’idea che un consumo moderato di alcol faccia sempre bene al cuore. Non è esattamente così, come emerge dallo studio pubblicato sullo European Heart Journal.

Infatti, anche un consumo moderato di alcol fa aumentare il rischio di aritmie. In particolare, cresce la probabilità di soffrire di fibrillazione atriale.

Chi è affetto da questa patologia ha un battito rapido e irregolare. Inoltre, sperimenta debolezza, affaticabilità, dolori al torace. Tutti sintomi che riducono la qualità della vita.

Di per sé, la fibrillazione atriale non porta alla morte. Ma le complicazioni possono essere invalidanti. Basta un piccolo (120ml) bicchiere di vino ogni giorno per aumentare del 16% il rischio di soffrire di fibrillazione atriale. Lo stesso vale per una birra da 33 cl o 40 ml di superalcolici. Tutte queste porzioni, infatti, contengono la stessa quantità di etanolo (12 gr).

Quindi bere un bicchiere di vino al giorno fa male?

Quindi non è vero che un bicchierino di vino al giorno fa bene al cuore? Dipende. Infatti, ricerche precedenti dimostrano che il rischio di problemi cardiaci si riduce per le persone che consumano alcol con moderazione.

Tuttavia tali ricerche non tenevano conto delle aritmie, come sottolinea il professor Schnabel, alla guida del recente studio. Secondo il professore, non bisognerebbe più consigliare di consumare quantità moderate di alcol senza tenere conto di tutti i rischi.

Gli esperti sottolineano che ulteriori studi sono necessari. Nel frattempo, i consumatori dovranno bilanciare i potenziali rischi e benefici di un bicchierino di vino al giorno. Anche a seconda del proprio stato di salute.

