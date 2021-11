Tutti desideriamo avere le stesse cose, nonostante siamo diversi. Desideriamo che ci sia buona salute per noi e per i nostri cari, vorremmo avere più soldi e stabilità economica e, perché no, l’amore vero.

È assurdo come questi 3 desideri accomunino tutti e, nonostante le differenze sociali ed economiche, ci rendano incredibilmente simili.

Siamo liberi di crederci o meno, eppure ci sarebbero dei trucchetti per attirare con più potenza queste cose a noi stessi. Uno di questi trucchetti è sfruttare le energie positive che arrivano dalle piante e, perché no, dalle stelle.

Infatti, questi 3 fortunatissimi segni zodiacali riceveranno una bella botta di fortuna prima dell’arrivo del Natale. Gli eventi positivi potrebbero aumentare anche grazie alle vibrazioni positive che deriverebbero dalla famosa “pianta dei soldi” o “pianta porta fortuna”. Alcuni pensano, addirittura, che questa pianta abbia la capacità di attrarre denaro nella casa di chi la cura. In più è semplicissima da curare. Ecco di che pianta si tratta.

Soldi in arrivo e fortuna a gonfie vele per chi coltiva in casa questa pianta facilissima da curare

Alcune piante avrebbero capacità davvero inaspettate. Basti pensare a questa pianta che tutti abbiamo in cucina e che aiuterebbe a contrastare il colesterolo alto e l’ipoglicemia.

Oltre alle proprietà strettamente nutrizionali, è risaputo che avere piante in casa migliorerebbe non solo la qualità dell’aria, ma anche il nostro umore. Senza contare che ridurrebbe lo stress.

Insomma, i vantaggi di avere pianta in casa sono tantissimi ed evidenti. Esiste, però, una pianta che, in più, sarebbe in grado di attirare denaro e fortuna. Ecco perché potrebbero esserci soldi in arrivo e fortuna a gonfie vele per chi coltiva in casa questa pianta facilissima da curare. Si tratta della crassula ovata.

Un vero e proprio porta fortuna

Secondo alcuni, la crassula ovata sarebbe un vero e proprio porta fortuna. È una pianta succulenta, e vanta una chioma corposa e tornita, con foglie spesse dalla forma tondeggiante.

La leggenda che ruota intorno a questa pianta, secondo cui attirerebbe soldi e fortuna in casa di chi la cura, rende questa pianta ancora più attraente. Possiamo crederci oppure no, però è bello vivere la vita con più positività, anche grazie alle energie positive che questa pianta regalerebbe.

Curarla è facilissimo, ma attenzione a queste malattie

La crassula ovata è davvero facilissima da coltivare e non ha bisogno di attenzioni particolari. Basterà metterla in pieno sole e innaffiarla solo quando il terreno è completamente asciutto. L’ultima accortezza dovrà essere quella di concimarla con il prodotto specifico durante i mesi di fioritura.

Generalmente, la crassula ovata non soffre di malattie particolari. Dovremo, però, fare attenzione alla cocciniglia, che potrebbe annidarsi sotto le sue foglie e danneggiarla. In questo caso basterà pulire le foglie con un batuffolo di cotone immerso in una soluzione di acqua e olio di Neem.

Inoltre, facciamo attenzione a 2 problemi che potrebbero derivare da un eccesso di irrigazione. Il marciume delle radici o del colletto, in particolare, indica che la pianta ha ricevuto troppa acqua. Lo stesso discorso varrà in presenza di foglie molli.

Al contrario, invece, le foglie secche e rugose indicheranno un’irrigazione troppo scarsa, da implementare.