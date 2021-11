Natale è sempre più vicino e ormai si inizia a respirare un’atmosfera festosa e frizzante. Gli alberi cominciano a illuminarsi di luci colorate e nei negozi compaiono i primi addobbi natalizi.

Questo periodo dell’anno così magico sarà ancora più emozionante per alcuni fortunatissimi segni dello zodiaco. Quello appena trascorso non è stato un periodo eccellente per tutti, ma fortunatamente la ruota comincia a girare. Infatti, abbiamo già scoperto che novembre porterà una cascata di denaro e fortuna a questi 3 fortunatissimi segni finalmente baciati dalla sorte.

Oltre a questi, ce ne saranno altri 3 per cui le cose volgeranno particolarmente bene, soprattutto nel periodo che sta per arrivare! Ci saranno buone notizie in ambito lavorativo e sentimentale, ma non solo. Ecco chi sono i fortunati.

Questi 3 fortunatissimi segni zodiacali riceveranno una bella botta di fortuna prima dell’arrivo del Natale

Partiamo con un fortunatissimo Scorpione, pronto a vivere una stagione da favola. Marte, Mercurio e il Sole portano fortuna e sono dalla nostra parte. Questa influenza molto positiva ci renderà gioiosi e rivitalizzerà il rapporto con il nostro partner, ma non solo!

Buone notizie anche per chi è single, perché conoscerà una persona interessante e potrebbe essere finalmente la volta buona. L’eros sarà alle stelle e anche dal lavoro arriveranno belle novità. Potrebbe arrivarci la telefonata che aspettavamo da tanto tempo.

Due facce della stessa medaglia

Anche per i Gemelli il periodo entrante potrebbe portare davvero delle belle soddisfazioni! Non abbiamo più la Luna opposta, questo vuol dire che finalmente potremo abbandonarci all’amore. Se c’è stata qualche polemica, la risolveremo, e vivremo un periodo di relax come non lo vivevamo da tempo.

Per il lavoro bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma le buone notizie arriveranno presto. Chi, invece, godeva già di una buona posizione lavorativa potrà vedersi arrivare un aumento. Attenzione, però: l’aumento bisogna saperselo guadagnare, mostrando le proprie doti di problem solving.

Fortuna per un altro segno d’acqua

Per i Pesci sarà un periodo molto interessante sul piano dei sentimenti. Dovremo far attenzione a evitare qualche polemica ed, eventualmente, a lasciarci scivolare addosso alcune critiche di troppo.

Il lavoro affronterà un periodo davvero favorevole e sarà bene approfittarne. Più ci avvicineremo a Natale, più ci saranno notizie interessanti. Ecco perché questi 3 fortunatissimi segni zodiacali riceveranno una bella botta di fortuna prima dell’arrivo del Natale.