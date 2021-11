Molti di noi vivono crisi notturne, caratterizzate da insonnia e inquietudine. Quando riescono ad addormentarsi poi però sono tormentati dagli incubi. Se il problema è passeggero e di natura psicologica può anche bastare un confronto con uno specialista o l’assunzione di alcuni rimedi naturali Per fortuna infatti è possibile combattere l’insonnia e l’ansia notturna con questi semplici metodi. Per chi invece ha a che fare con dolori, la situazione diventa più difficile. Anche in questo caso è necessario parlarne con il proprio medico e farsi indirizzare al meglio. Però esiste anche un trucco popolare che mettevano in atto le nostre nonne. Infatti basterà lasciare del sapone di Marsiglia tutta la notte nel letto per risolvere questo problema comunissimo. Vediamo insieme di cosa si tratta e come potrebbe aiutarci a migliorare la vita di tutti i giorni.

Stiamo parlando del sapone di Marsiglia nella sua versione solida, quindi sotto forma di panetto. La tradizione popolare consiglia di toglierlo dalla plastica ed inserirlo all’interno di una bustina in tela, facendo ben attenzione a chiuderlo. Una volta assicurato, è necessario posizionarlo ai piedi del letto dalla parte da cui dormiamo. Deve essere infilato fra il lenzuolo inferiore e il coprimaterasso. Questo piccolo accorgimento dovrebbe aiutare a combattere i crampi notturni. Ovviamente un simile trucco non ha dei fondamenti scientifici ma molte persone affermano che abbia veramente portato dei benefici, aiutandole a dormire meglio e a sentire meno dolore. Gli scettici diranno che si tratta di autosuggestione. Si tratta però di una pratica estremamente economica e totalmente priva di controindicazioni. Vale dunque la pena provarla e vedere quali sono gli effetti.

La possibile spiegazione dietro a questo fenomeno

Alcuni affermano che l’efficacia di questa “cura fai da te” sia dovuta al contenuto di potassio dovuto ai pregi di questa lavorazione tipicamente provenzale. Il calore del corpo aiuterebbe a sprigionarlo e ad avere dunque questo effetto benefico sui muscoli. Questo minerale, si sa, risulta molto utile per evitare questo genere di fastidi. Principalmente lo si assume tramite l’alimentazione. Il frutto più infatti famoso per il suo alto contenuto è la banana, indissolubile compagna degli sportivi. Però pochissimi lo conoscono, ma questo prezioso frutto è quello più ricco di magnesio e potassio.

