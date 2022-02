La Luna Nuova in Pesci è fra le più magiche dell’anno. Infatti, un desiderio espresso nella notte del 2 marzo ha più chance di realizzarsi! Attenzione, però: bisogna sapere cosa chiedere.

Il rituale della Luna Nuova dona ricchezza a chi sa come chiederla

Le notti di Luna Nuova sono il momento migliore per chiedere alle stelle di esaudire un desiderio. Tuttavia, non bisogna aspettarsi che il cosmo faccia tutto da sé. È infatti importante manifestare i propri sogni e le proprie intenzioni. Ma come?

Nella notte del 2 marzo gli astrologi consigliano di riflettere sui desideri e obiettivi, ma anche sui passaggi necessari per raggiungerli. Il modo migliore per farlo è rilassarsi al lume di candela e trascrivere i pensieri su foglietti di carta.

È però fondamentale sapere cosa si può chiedere. Amore, creatività, soldi e successo, la Luna Nuova può donare tutto questo. Tuttavia, in base al proprio segno zodiacale, è meglio focalizzarsi su un’area in particolare.

Per esempio, c’è un segno che dovrebbe pensare soprattutto all’amore. Potrebbero infatti arrivare novità importanti, addirittura una convivenza o una proposta di matrimonio.

Chi sarà sfortunato in amore avrà invece fortuna al gioco. O, per meglio dire, avrà più probabilità di arricchirsi grazie alla Luna Nuova. Ecco quali sono i 3 segni che devono focalizzarsi su carriera, successo e guadagni.

Soldi e successo, la Luna Nuova del 2 marzo porta incredibili cambiamenti e ricchezze per 3 segni zodiacali davvero fortunati

Innanzitutto, per i nati sotto il segno dei Gemelli , la Luna Nuova cadrà nella decima casa astrologica, quella legata alla carriera. Gli sforzi fatti nei mesi precedenti verranno finalmente riconosciuti.

È il momento di credere in sé stessi: magari affrontando un colloquio o chiedendo un aumento. Il risultato potrebbe essere un miglioramento della propria situazione economica. Insomma, la Luna favorirà i Gemelli che sapranno essere audaci.

Tuttavia i più fortunati sono quelli nati sotto il segno dell’Acquario. Infatti l’influenza della Luna Nuova tocca la seconda casa astrologica. Quest’ultima riguarda proprio i beni materiali, i guadagni, gli investimenti. Il momento è dunque propizio per manifestare i propri desideri di ricchezza.

In terzo luogo, ottime notizie anche per i Cancro. I nati sotto questo segno d’acqua sono già favoriti dal Sole in Pesci (soprattutto se sapranno evitare un grave errore). Inoltre, la Luna Nuova cadrà nella nona casa, che richiama il pensiero, il viaggio, l’espansione dei propri confini mentali.

Certo, la nona casa non è un’area direttamente legata alla ricchezza. Ma progettare il proprio futuro al di là degli schemi potrebbe aiutare i Cancro a creare nuove opportunità di guadagno per sé stessi.

Infine, è importante ricordarsi che non conta solo il segno zodiacale: sono in arrivo soldi facili nel corso del 2022 anche per chi ha questi 4 ascendenti.