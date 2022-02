Il 18 febbraio si apre la stagione astrologica dei Pesci. Porterà ottime sorprese in amore, ma le stelle ci mettono in guardia: bisogna evitare l’errore madornale che rischia di mandare tutto a monte. Capiamo quale, prima che sia troppo tardi.

Cosa porterà la stagione dei Pesci

Dal 18 febbraio il Sole abbandona la costellazione dell’Acquario per entrare nel segno dei Pesci. Ci rimarrà fino al 20 marzo, coccolando soprattutto i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e, ovviamente, Pesci.

C’è da dire che i Pesci sono già i super favoriti dall’oroscopo del 2022, soprattutto se stanno mantenendo 3 buoni propositi fondamentali. Ma tra febbraio e marzo vivranno giornate particolarmente propizie in amore.

L’energia positiva della stagione dei Pesci, infatti, favorisce la creatività, il romanticismo, i sogni ad occhi aperti. È dunque proprio il momento giusto per iniziare una frequentazione: chi si prende una nuova cotta si sentirà al settimo cielo, perso in una favola d’amore.

L’occasione è favorevole non solo per i single alla ricerca della dolce metà. Anche le coppie ne beneficeranno, soprattutto quelle che sono un po’ annoiate dalla routine. Infatti, l’atmosfera sognante della costellazione dei Pesci riporterà un po’ di magia nella vita di tutti i giorni.

Occhio, però: il mese dei Pesci non è tutto rose e fiori. Chi si lascia andare all’amore rischia anche di pungersi con le spine. Ma, con un po’ di cura, le si può evitare. Ecco come.

Cancro, Scorpione, Pesci favoritissimi dal 18 febbraio, arriva l’amore ma attenzione al gravissimo errore che può rovinare tutto secondo l’oroscopo

Se da un lato l’influenza del Sole in Pesci porta fortuna in amore, dall’altro lato può essere molto pericolosa. Infatti i sogni ad occhi aperti rischiano di trasformarsi in illusioni.

Attenzione, dunque, a non correre troppo: se il primo appuntamento è andato bene non significa che stia sbocciando l’amore! Magari la persona che abbiamo appena conosciuto si rivelerà davvero perfetta. Ma può anche darsi che la stiamo idealizzando per colpa della natura romantica e sognatrice del mese dei Pesci.

Inoltre, tutti i segni zodiacali dovrebbero sapere che l’energia del Sole in Pesci ci rende più empatici e ricettivi. Anche questa è un’arma a doppio taglio: da un lato aiuta a creare relazioni più intime, ma dall’altro potrebbe renderci vulnerabili alle manipolazioni. Molti potrebbero approfittarsi della nostra gentilezza in questo periodo.

Insomma, in amore Cancro, Scorpione, Pesci favoritissimi dal 18 febbraio, ma solo se sapranno mantenere i piedi per terra. E chi proprio non troverà la dolce metà potrà comunque consolarsi con una valanga di soldi facili, grazie a 4 segni ascendenti.

Approfondimento

