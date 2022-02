Avere giardini curati e piante da interno che fioriscono con grandi colori e profumi non è cosa da tutti. Solo i veri appassionati di coltura delle piante e i più abili riescono ad avere fioriture da invidia. Queste persone sono certamente quelle che conoscono bene ogni loro pianta e sanno interpretarne i segnali.

I problemi che riguardano la coltivazione della camelia, ad esempio, sono tantissimi. Qualche volta i boccioli non si aprono, altre volte le foglie sono bruciate dal sole oppure la camelia si secca improvvisamente. Per chi la coltiva è importante saper riconoscere il problema per individuare il modo giusto di agire.

Se, ad esempio, la camelia non fiorisce da tempo basta usare una di queste soluzioni. Ma, purtroppo, questo non è l’unico problema che affligge questo fiore.

I segnali che suggeriscono che potrebbe trattarsi di una pianta malata

I fiori della camelia dovrebbero sempre essere bianchi, rosa o rossi e le sue foglie di un verde variabile tra il chiaro e lo scuro. Questa specie è particolarmente resistente al freddo ma teme i ristagni d’acqua. La luce non dovrebbe essere troppo intensa e occorrerebbe collocarla in penombra. Se tutte queste condizioni sono soddisfatte e se alla camelia cadono foglie e boccioli marroni ugualmente, il problema potrebbe essere una malattia della pianta.

L’apoplessia è una delle più frequenti malattie della camelia. I sintomi sarebbero avvizzimento delle foglie ed escrescenze cancerose in prossimità di un taglio o di ferite della pianta.

La camelia potrebbe durare qualche anno in queste condizioni, ma per lei sopraggiungerebbe la morte se non curata. Questo fungo attacca lentamente la pianta, conducendola verso il deperimento totale.

In questi casi è fondamentale potare le parti già colpite. Tuttavia, la prevenzione con prodotti fungicidi rimane sempre l’arma vincente.

Allora se alla camelia cadono foglie e boccioli marroni ecco i rimedi per curarla subito e salvarla da sofferenza e malattie

Altra patologia della camelia è la scabbia, che provoca foglie marroni e irregolari, specialmente nella parte inferiore. La soluzione è, in questo caso, evitare pericolosi ristagni d’acqua che peggiorerebbero solo il problema.

Poi, da non dimenticare, il Ciborrina camelliae, un fungo che attacca solo il fiore, causando la caduta dei petali. Questo è preceduto da fiori che diventano marroni e lanuggine grigia che li fa cadere. Meglio tagliare i rami colpiti e coprire il terreno con degli aghi di pino.

