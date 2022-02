Anche nel make up il risparmio è la migliore ricchezza, specialmente quando si tratta di non sprecare i cosmetici più costosi.

Non sempre è sufficiente spendere molto denaro per realizzare un trucco perfetto. Anche le esperte di make up possono trovarsi a fare i conti con un problema comune. Si tratta della matita per occhi o per labbra che non è più scrivente. Questo può accadere tanto se appena comprata, che in un momento successivo e dopo vari utilizzi.

La matita rientra certamente nei cosmetici da usare tutti i giorni per un make up veloce pronto in 5 minuti. Questa è capace di sollevare la palpebra e allungare l’occhio o di far apparire le labbra più carnose. Per usarla tutti i giorni diventa indispensabile conoscere le soluzioni più frequenti ai problemi che è possibile incontrare nell’uso di questo cosmetico.

Un tratto troppo duro o troppo morbido e problemi nella durata

Anche gettare via il mascara che sembra finito è un altro grave sbaglio, ma mai quanto una matita con queste problematiche.

Quando la matita ha una mina troppo dura il problema potrebbe essere stato il contatto con l’aria. Abbiamo probabilmente lasciato la matita per troppo tempo aperta e senza cappuccio. Questo rappresenta un problema ancora maggiore per le matite per le labbra, che potrebbero graffiare la pelle o seccare le labbra. Per risolvere basta prelevare un po’ di colore dalla matita, stendendolo sulle mani e, poi, applicarlo con un pennello. Oppure, con la matita ben chiusa, scaldarla in un po’ d’acqua o con una fonte di calore.

Quando, invece, il tratto è eccessivamente morbido può rompersi e stendersi male. Il mutamento di consistenza potrebbe anche farle scadere prima. Meglio rimediare tenendole in frigorifero qualche minuto prima di usarle.

Buttare matite per labbra e occhi che non scrivono più è un grave errore per chi conosce questo trucco infallibile

Se la matita non dura nella rima interna, probabilmente non si tratta di un prodotto kajal, appositamente inventato per questo fine.

E, in quante sono solite buttare matite labbra e occhi che non scrivono? Eppure il rimedio esiste ed è anche facile e veloce. Anche in questo caso basta scaldarla. La parte scrivente della matita è solitamente grassa, per cui potrebbe essersi asciugata. Meglio provare sempre sul dorso della mano, per evitare possibili scottature e scaldare solo per pochi secondi.

Altre volte potrebbe trattarsi di un cosmetico scaduto, di un prodotto scadente o di una particolare colorazione con una cattiva resa.

Per approfondire

Basta indossare la camicia nei pantaloni in questi 2 modi per migliorare il fisico e valorizzare le gambe