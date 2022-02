Marzo inizia davvero col botto per un fortunato segno zodiacale. Infatti il rituale della Luna nuova promette opportunità incredibili a chi saprà coglierle. Scopriamo qual è il segno favorito dall’oroscopo.

Marzo al top per i segni d’acqua e non solo

Gran parte del mese di marzo si prospetta favorevole per i segni d’acqua. Fino a domenica 20, infatti, il sole sarà nel segno dei Pesci.

Questa stagione astrologica invita tutti ad abbandonare lo stress e dedicarsi al relax, ai semplici piaceri della vita e ai sogni ad occhi aperti. Ma non solo: il periodo è propizio per la creatività, la spiritualità e per la riscoperta delle proprie emozioni.

A beneficiare di questa energia saranno soprattutto Cancro, Scorpione e Pesci. Per i nati sotto i segni d’acqua, infatti, marzo porterà anche sorprese romantiche. Attenzione, però: bisognerà evitare un errore madornale che rischia di mandare tutto a monte.

Insomma, Cancro, Scorpione e Pesci favoritissimi, inizio marzo fortunato per queste persone, ma non solo. C’è anche un altro segno zodiacale che comincerà il nuovo mese alla grande. In questo caso il merito è della Luna.

Il 2 marzo, infatti, sarà una notte di Luna nuova. Questa fase, secondo gli astrologi, è importante per esprimere i propri desideri e le proprie intenzioni. Grazie all’energia della Luna, un segno fortunato potrebbe addirittura trovare l’amore. Ma c’è un rituale da seguire.

Ecco qual è il segno baciato dalla buona sorte che deve approfittarne.

Scorpione e Pesci favoritissimi, inizio marzo fortunato col rituale della Luna nuova anche per il segno zodiacale che troverà l’amore

La Luna nuova in Pesci è una delle più magiche dell’anno. Questa volta sarà particolarmente propizia per la Vergine: infatti, per quanto riguarda questo segno, la Luna nuova cadrà nella settima casa astrologica. Ma cosa significa?

La settima casa è proprio quella legata alle unioni, ai partner, alle relazioni, al matrimonio. Dunque per chi nati sotto il segno della Vergine potrebbero esserci buone notizie in amore.

Chi è single potrebbe finalmente conoscere la propria dolce metà. Chi è in una relazione deve aspettarsi dei passi avanti importanti, per esempio una proposta di convivenza.

Ma, se vogliamo che questi desideri si avverino, dobbiamo innanzitutto avere ben chiaro quali sono i nostri sogni e obiettivi futuri. Poi, dobbiamo presentarli alla Luna con uno speciale rituale.

Basterà aspettare la notte e sederci all’aperto, oppure vicino a una finestra. Chi vuole può accendere una candela o dell’incenso, per rilassarsi. Non resta che scrivere su pezzetti di carta i propri desideri, poi riporli in una scatolina. L’energia della Luna nuova ci aiuterà a realizzarli.

Infine, per chi non è nato sotto il segno della Vergine, potrebbe comunque esserci l’amore all’orizzonte: infatti entro maggio troveranno la dolce metà i favoriti da 4 ascendenti e da Giove.

Approfondimento

Per 3 segni zodiacali passione alle stelle tutto l’anno grazie a un talento davvero speciale