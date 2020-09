Qualche giorno fa, gli Esperti di Salute e Benessere di Proiezioni di Borsa ti hanno illustrato i benefici dello yoga la mattina. Cinque minuti di yoga, anche senza scendere dal letto, sono infatti sufficienti per iniziare la giornata col piede giusto. E se più che a svegliarti hai difficoltà a prendere sonno? Se fatichi ad addormentarti, prova lo yoga a letto la sera.

Perché fare yoga la sera

Dopo una giornata frenetica, spesso si fa fatica a prendere sonno: lo stress ci segue anche sotto le lenzuola. Inoltre, il rimanere connessi e attaccati allo smartphone prima di andare a dormire di certo non aiuta. Così, spesso si dorme poco e male, ovvero non profondamente.

Eppure, i benefici di una buona notte di sonno sono molteplici: tra le altre cose, aiuta a prevenire alcune malattie neurologiche e cardiovascolari, a mantenere la linea e a migliorare concentrazione e creatività.

Per chi ha difficoltà ad addormentarsi profondamente, lo yoga può essere una soluzione. Questa disciplina infatti, oltre a essere salutare per il corpo, aiuta anche la mente a rilassarsi e liberarsi delle tensioni accumulate nell’arco della giornata.

Tuttavia, è spesso difficile trovare spazio per l’esercizio fisico nella propria routine quotidiana. Arrivati a fine giornata, si ha voglia semplicemente di buttarsi fra le coperte. Ma sapevi che esistono delle posizioni yoga che puoi praticare comodamente sul tuo materasso? Se fatichi ad addormentarti, prova lo yoga a letto!

Prova queste posizioni prima di dormire

Alcune posizioni yoga sono particolarmente indicate per rilassarsi prima di dormire. Sono inoltre praticabili in sicurezza sul letto.

Innanzitutto, prova a sdraiarti sopra le coperte e portare il ginocchio destro al petto. Poi lascialo cadere verso sinistra, applicando una leggera pressione verso il basso col braccio sinistro. L’altro braccio è aperto e allungato sul letto. Dopo otto respiri profondi, ripeti con la gamba sinistra.

La seconda posizione che puoi provare prevede l’uso del tuo cuscino. Stendi le gambe davanti a te e appoggiaci sopra il cuscino. Inspira e, mentre espiri, piegati in avanti, abbracciando le tue gambe. Puoi mantenere la posizione per otto respiri.

In terzo luogo, prova a sollevare le gambe contro il muro (clicca qui per scoprire quali sono i benefici di questa posizione e come eseguirla al meglio). Infine, siediti con le gambe incrociate e medita per qualche minuto.

Vedrai che, dopo questa routine, sarai pronto per scivolare in sonni tranquilli!