In questi giorni di festeggiamenti, ci attende la notte di San Silvestro, che molti probabilmente passeranno in casa in compagnia degli amici più intimi o dei familiari. Anche in questa particolare occasione potremo scegliere di vedere qualche classico del cinema, per emozionarci e passare 2 ore gradevoli.

In questi giorni il catalogo della nota piattaforma Netflix già avvisa che sono in arrivo diverse novità. Prendiamo carta e penna e segniamo tutte le nuove uscite che ci attendono a breve, per visionarle prima possibile.

Ecco i film e le serie tv imperdibili su Netflix che a gennaio ci faranno rimanere attaccati allo schermo

Siamo diventati un po’ tutti cinefili dopo il lockdown e ormai un’abitudine difficile da cancellare, anche perché è un ottimo modo per rilassarsi in casa. Ma diventa un argomento di conversazione con gli amici, che dona diversi spunti per esprimere il proprio punto di vista.

Allora ecco i film le serie tv imperdibili su Netflix che a gennaio ci faranno rimanere attaccati allo schermo. Tra le serie che molti stanno aspettando, quella totalmente italiana di Ficarra e Picone che si chiama Incastrati.

Disponibile da 1° gennaio, questa nuova commedia dai toni crime già suscita non poca curiosità, le puntate dovrebbero essere 6 di circa ½ ora l’uno. Situazioni ingarbugliate e ricche di colpi di scena, che schiacciano l’occhio alle serie poliziesche, ma sempre con lo stile inequivocabile dei due comici siciliani.

Di tutt’altro genere la serie Fate, the winx saga arriva con la seconda stagione il 22 gennaio. La prima è stata un vero successo ed ha reso felici molti teenager e non solo, tanto da richiedere un proseguo. Ci attendono 8 episodi della durata di circa un’ora, tutti caratterizzati da azione, divertimento e tanta magia.

I film

Dal 7 gennaio potremo vedere sul piccolo schermo mother/android, un mix tra il genere thriller e di fantascienza. L’ambientazione è post apocalittica, dove gli androidi hanno scatenato una rivolta. In questo clima di guerra, una giovane donna in dolce attesa e il suo compagno cercano un luogo sicuro dove partorire il figlio.

Il 22 gennaio, poi, esce La tigre bianca, film indiano tratto da un libro. Il protagonista è un giovane indiano ambizioso, che lavora come autista di una coppia facoltosa. In seguito a degli eventi importanti decide di trovare una strada diversa per il suo futuro.

Se poi volessimo rispolverare qualche film tra i titoli dei mesi scorsi, pieces of a woman è sicuramente da vedere. Un genere drammatico che ha richiamato l’attenzione durante il 77esimo festival del cinema di Venezia, dove Vanessa Kirby ha vinto il premio come miglior attrice protagonista. Un genere drammatico che colpisce dritto al cuore, perché parla delle conseguenze di una grave perdita.

