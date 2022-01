Siamo solo all’inizio del nuovo anno e la domanda che molti si pongono è quando arriverà la fortuna. L’astrologia cerca di rispondere, scrutando il cielo zodiacale con i pianeti che si muovono a turno per favorire i segni che proteggono. Così ci saranno soldi a palate per i segni zodiacali più fortunati del 2022 con Pesci e Toro, protetti dal generoso Giove.

L’anno 2022 è appena cominciato e alcuni pensano che sarà un anno ancora un po’ incerto. Questo non tanto per delle previsioni che si annunciano funeste, ma per il valore dei numeri. In effetti, il nuovo anno è segnato dalla ripetizione, per ben tre volte, del numero 2.

Questo numero è il simbolo della dualità, dei problemi che non sono ancora risolti e che cercano una via di riunificazione. Quest’anno, dunque, sarà soggetto ancora a tentativi di rendere la vita più stabile e coesa.

n effetti, per certi versi l’anno nuovo si presenterà in una maniera che potrebbe sorprendere. Il cielo dello zodiaco comunque segue il suo corso e come ogni volta elargisce la sua fortuna, grazie a Giove il prodigo e a Venere innamorata.

Il segno dei Pesci avrà un anno fortunato, dopo un 2021 abbastanza difficile. Finalmente tutta la sua energia potrà venire fuori, riuscendo a vincere la sua indecisione e permalosità. L’incontro con un segno di terra, gli permetterà di costruire insieme qualcosa di formidabile. Un momento d’oro per la carriera e per i soldi. Tutto ciò porterà anche a una minor timidezza in amore.

Quelle del Toro sono persone concrete. Questa concretezza gli permette di raggiungere buoni risultati nella vita. A dispetto di un 2021 andato abbastanza in sofferenza, per il nuovo anno si attende una grande occasione di riscatto. Probabile, un incontro d’amore che cambierà la vita o almeno lascerà il segno. Cosa che favorirà anche la fortuna nelle realizzazioni economiche.

Il segno dell’equilibrio

Certo, quelli della bilancia si potrebbe dire difficilmente “si sbilanciano”, cosa che a volte frena la fortuna. Un’esitazione che in questo 2022 sarà messa da parte per questo segno d’aria. A volte sommerso dai suoi stessi dubbi, la Bilancia potrà trovare fiducia in sé e riuscire a portare a termine delle realizzazioni finanziarie. Anche in amore saprà far valere tutto il suo fascino, soprattutto nella seconda metà dell’anno.

Il Leone e la Vergine

Il segno coraggioso dello zodiaco potrà gustare quest’anno la riuscita nel campo economico. La sua leggendaria leadership procurerà al Leone i buoni affari, soprattutto vedendosi arrivare un colpo di fortuna inatteso. Questo probabilmente nella seconda metà di agosto, dove le congiunzioni planetarie gli saranno favorevoli.

Per quelli della Vergine l’inizio dell’anno sarà decisamente buono. La capacità di saper perseguire i loro progetti, resistendo agli attacchi esterni, li ripagherà certamente. Anche in amore l’anno si presenta in positivo, soprattutto con un tocco di felicità, che veramente non guasterà.

Un anno che non mancherà ancora una volta di sorprendere e di regalare nuove emozioni.