Ci sono dei frutti molto particolari in natura, come l’agrume di cui parliamo in questo articolo che è molto curioso in quanto sembra un limone allungato. Il suo interno, poi, “è scenografico” perché la polpa somiglia a delle uova di caviale colorate.

Grazie a questa sua caratteristica, oltre al sapore e alle proprietà nutrizionali, è molto usato dai grandi chef. Infatti, con la sua particolare polpa si guarniscono le torte, si preparano marmellate, dessert, gelati, biscotti, bignè e anche molti cocktails. Il sapore del succo somiglia molto ad un lime o a un limone. Davvero un gusto prelibato.

Inoltre, contiene più vitamina C di un mandarino questo curioso agrume che favorirebbe il buon umore e la digestione. Entriamo nello specifico e riportiamo le sue proprietà nutrizionali.

Le caratteristiche del caviale limone

Il caviale limone è una pianta che appartiene alla famiglia degli agrumi e cresce in Australia nelle zone fluviali.

Si tratta di frutti che crescono fino a undici centimetri di lunghezza e con un diametro di circa due, tre centimetri. La buccia è sottile e può essere di colore verde, giallo, rosso viola e nero. All’interno dell’agrume ci sono tante vescicole somiglianti al caviale e sono molto succose.

Questo particolare agrume contiene molti nutrienti, infatti ciascun frutto contiene tre volte circa la vitamina C di un mandarino, è ricco di acido folico e di vitamina E.

Rafforzerebbe il sistema immunitario e grazie all’apporto di vitamina B6 favorirebbe il buon umore. Contribuirebbe all’idratazione della pelle, alla produzione di collagene, calmerebbe le infiammazioni della pelle e combatterebbe i batteri che provocano la l’acne.

I principi nutritivi non sono solo presenti nella polpa, ma anche nella buccia dove si trovano composti fenolici, omega 3, limnocitrina, antiossidanti, acido citrico.