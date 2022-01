Le piante d’appartamento danno un tocco in più a un angolo, così come quelle in terrazzo o posizionate in balcone. Siano esse cactus o pothos o ciclamini e orchidee, averne cura ci gratifica e ci rasserena. Se, poi, si ha pure un orto, coltivare pomodori, carote e aromi vari è un bel passatempo che ci fa risparmiare. Cucinare i prodotti frutto delle proprie cure è anche soddisfacente.

Ecco come pulire e disinfettare le cesoie per la potatura di piante da giardino e dell’orto per evitare spiacevoli conseguenze

Nel prenderci cura delle piante da fiore o di quelle dell’orto utilizziamo spesso degli attrezzi, ad esempio le cesoie. Questo oggetto è davvero utile per la potatura. Come per ogni altra attività a contatto con terreno, concimi e fertilizzanti, è bene indossare dei guanti quando usiamo le cesoie. Pulirle e disinfettarle è importante. Vediamo perché.

Le piante possono avere dei parassiti, ma anche delle malattie, basti pensare alla peronospora. Gli attrezzi da giardino, quindi, e in special modo cesoie e altri da taglio, possono trasferire gli agenti patogeni da una pianta malata a una sana. Pulirli e disinfettarli diventa molto importante per questo motivo, ma anche per assicurare un buon funzionamento duraturo. Vediamo come:

innanzitutto, è bene procedere alla pulizia delle forbici da potatura dopo ogni uso. Passare uno straccio e se si può, togliere il bullone e smontarle; a questo punto, spazzolare i detriti e passare una carta vetrata leggera. Lavare sotto l’acqua corrente e asciugare bene; se si notano residui di resina, passare con un panno un solvente oppure un liquido multifunzione; se c’è la necessità, procedere con l’affilatura. Rimontare eventualmente il bullone che avevamo tolto.

Ecco come disinfettare le cesoie

Passiamo alla disinfezione:

per disinfettare si può sciogliere un cucchiaino di bicarbonato per ogni litro di acqua e poi immergere le cesoie per almeno 15 minuti. Poi lavarle e asciugarle;

un altro metodo è quello di versare dell’acqua ossigenata sull’attrezzo, poi passare un panno, lavarlo e asciugarlo;

un metodo veloce è quello di passare uno strofinaccio imbevuto di alcool e poi lavare bene;

infine, si possono immergere le cesoie in una soluzione di acqua e candeggina, avendo poi cura di sciacquarle bene.

Dopo aver pulito e disinfettato le cesoie, si possono proteggere le lame dalla ruggine con un liquido multifunzione. Si consiglia di appenderle per farle asciugare il più possibile prima di riporle al chiuso.

