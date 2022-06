Il sogno della stragrande maggioranza delle persone è vivere in una villa. Chiunque di noi fantastica quando vede una magione nei film o in televisione e sogna di poterci vivere almeno una volta nella vita. Ebbene, questo sogno potrebbe diventare realtà per moltissime persone. Infatti c’è in vendita una villa strepitosa ad un costo che è difficile da credere.

La casa è nel DNA degli italiani. Molti si accontentano di piccoli appartamenti in affollatissimi centri urbani, ma sognano di vivere in una villa. Chi non può permettersi una villa, magari acquista una seconda casa in una località balneare, spesso a prezzi proibitivi.

Ecco spiegato il successo dell’iniziativa della vendita delle case a 1 euro, che ha permesso a molti di acquistarsi una seconda casa ad un prezzo simbolico. Anche se poi ovviamente è stato necessario ristrutturare l’immobile e di euro ne saranno serviti molti di più.

Il successo dell’iniziativa è stato planetario. Anche delle star di Hollywood che si possono permettere veramente delle ville, hanno deciso sfruttare questa opportunità. Ha fatto scalpore la notizia di una famosa diva americana che ha acquistato una casa di 1 euro in un celebre borgo della Sicilia.

Solamente 78.000 euro per acquistare questa splendida villa con piscina vicino al mare per un motivo che potrà stupire

Se le case a 1 euro richiedono ingenti interventi di ristrutturazione, ci sono ville in perfette condizioni che costano meno di un monolocale. È il caso di una villa con piscina, 3 camere da letto, 4 bagni, di 120 metri quadri. I proprietari mettono questa meravigliosa villa in vendita al prezzo di 80.800 dollari, meno di 78.000 euro.

A questo punto molti si staranno domandando dove è il trucco. In realtà non c’è nessun trucco. La villa si trova nella città di Dalyan in Turchia. Siamo molto vicini alle coste del Mar Egeo sullo specchio d’acqua che fronteggia l’isola di Rodi.

Questa villa pazzesca è da sogno ed è in perfette condizioni, immersa nel verde e in uno dei quartieri residenziali della città. Da non credere ma si spenderanno solamente 78.000 euro per acquistare questa splendida villa con piscina, per una ragione ben precisa. L’immobile ha un costo così basso perché tutte le case in Turchia costano poco in relazione ai nostri portafogli. In questo Paese tutte le tipologie di case costano molto meno che in Europa.

Chi stesse cercando una seconda casa per le vacanze al mare questa è un’occasione veramente unica a un prezzo incredibile. Certo non è a due passi dall’Italia, ma tutto sommato si raggiunge la città con poco più di 5 ore di volo. In fondo molti non ci mettono molto meno tempo nel fine settimana a raggiungere la seconda casa sul mare.

