Lavorare per una delle banche più importanti a livello nazionale potrebbe essere l’ambizione di molti giovani. Ben 1.450 potrebbe realizzare il sogno grazie ad un programma di inserimento di nuove figure professionali di un importante istituto bancario italiano, BPER Banca. L’istituto di credito nazionale ricerca svariati profili e le condizioni contrattuali sono molto interessanti.

Oggi il sogno di molti giovani è trovare un lavoro. Se poi questo lavoro è ben pagato ed è all’interno di una impresa prestigiosa, allora il sogno è completo. Per esempio chi non vorrebbe lavorare in Ferrari? La casa di Maranello è uno dei simboli del made in Italy come Gucci, Armani, Ferrero. Chiunque, se avesse la possibilità, non rinuncerebbe a un posto di lavoro in una delle aziende italiane top nel mondo.

Ferrari ha bisogno di decine di figure professionali, anche non strettamente legate all’ingegneria e alla meccanica. Le competenze richieste sono varie e la Ferrari ricerca anche neolaureati senza esperienza. Tutte le figure cercate si possono scoprire sul portale della società, alla pagina dedicata alle offerte di lavoro.

Nuova ondata di assunzioni di BPER Banca che ricerca 1.450 nuove figure, ecco dove trovare le offerte e come candidarsi

Se per molti lavorare in Ferrari è un sogno, per altri potrebbe essere un traguardo trovare un posto di lavoro in una grande banca italiana. BPER Banca ha appena presentato il nuovo piano industriale del triennio 2022/2025. Il piano prevede l’assunzione di circa 1.500 nuove figure professionali. Di queste quasi la metà sono figure specializzate nel settore dell’information technology. Infatti BPER Banca per i prossimi tre anni prevede una crescente digitalizzazione del suo business anche sul lato on demand. Ma la banca ha in preventivo di assumere anche profili tipicamente bancari come gli addetti agli sportelli e consulenti finanziari.

BPER Banca è un grande gruppo bancario nazionale. Negli ultimi anni le sue dimensioni e la sua importanza a livello nazionale sono cresciute esponenzialmente. Attualmente il gruppo conta oltre 1.900 filiali sparse su tutto il territorio nazionale. L’ulteriore espansione prevista nei prossimi tre anni richiede nuove figure che facciano fare alla banca un ulteriore salto in qualità e dimensioni.

Le candidature per lavorare in BPER Banca possono essere presentate sulla pagina dedicata alle assunzioni del portale della banca. Qui è possibile scoprire tutte le posizioni ricercate ed inserire il proprio curriculum vitae.

Attenzione, è possibile anche inserire un curriculum spontaneamente senza necessariamente rispondere ad una delle offerte di lavoro presenti sulla pagina. Iniziativa che potrebbe essere utile proprio in vista della partenza della nuova ondata di assunzioni di BPER Banca per il prossimo triennio. Le nuove offerte di lavoro oltre che sul portale della banca sono presenti anche sulla pagina LinkedIn dell’Istituto.

