Acquistare case ad 1 euro in Italia è diventato di moda. Una moda che sta influenzando anche i divi di Hollywood, che fanno una grandissima pubblicità a questa iniziativa. Un luogo in particolare è diventato celebre in USA. Ecco dove acquistare casa in Sicilia a 1 euro in un posto incredibile dove anche le star di Hollywood stanno arrivando.

Il progetto di vendita delle case a 1 euro ha un successo a livello mondiale

La vendita di case a 1 euro ha suscitato un clamore mondiale. Addirittura negli Stati Uniti è stato fatto un programma, intitolato: Vado a vivere in Sicilia. Questo ha come protagonista un’attrice hollywoodiana che ha comprato casa grazie a questo progetto. Ma prima di parlare di questa attrice e del motivo della sua scelta radicale, ricordiamo in cosa consiste l’iniziativa.

Molti paesi d’Italia, alcuni di questi borghi storici di struggente bellezza, mettono in vendita case a 1 euro. Sono dimore vecchie, abbandonate all’incuria del tempo. Spesso sono case ereditate da figli oramai trasferiti da anni e che non se ne vogliono curare. Quindi cedono volentieri al comune la proprietà per evitare di pagarci imposte e tasse varie. Naturalmente l’acquisto è vincolato a un programma di ristrutturazione dell’immobile così da renderlo abitabile. L’obiettivo e riportare in vita borghi abbandonati.

Ecco dove acquistare casa in Sicilia a 1 euro in un posto incredibile dove anche le star di Hollywood stanno arrivando

Chi sceglie di acquistare una casa a 1 euro lo può fare per motivi di business. Per esempio trasformare i locali in una struttura ricettiva come un bed&breakfast. Oppure lo si fa per una scelta di vita. Perché si decide di trasferirsi nel borgo per iniziare una nuova fase della propria esistenza.

È il caso di Lorraine Bracco ex modella americana con ruoli importanti nel cinema, come nel film Quei bravi ragazzi, di Martin Scorsese. Conosciuta anche per il ruolo della dottoressa Melfi nella serie televisiva I Soprano. Lorraine Bracco è di origini italiane e ha deciso d’acquistare una casa a 1 euro a Sambuca in Sicilia. Il comune di Sambuca è stato eletto nel 2016 Borgo dei Borghi. È situato nella valle del Belice, a 90 km dalla provincia d’Agrigento e a 78 km da Palermo. È a 350 metri d’altezza e dista 18 km dal mare.