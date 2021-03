La moda del momento è acquistare casa a 1 euro. Tutti ne parlano e tutti vorrebbero comprare un immobile al costo di un caffè. Ma veramente si possono comprare case a 1 euro e conviene veramente? Andiamo con ordine e partiamo dal primo quesito. Le case a 1 euro perché costano così poco e cosa si nasconde dietro questa offerta?

Si possono veramente comprare case a 1 euro?

Si. Sono case private che il proprietario non vuole più avere e cede al comune in donazione. Questo a sua volta le cede a 1 euro ma a condizioni ben definite. Queste condizioni determinano la convenienza dell’acquisto. Ma prima di addentrarci nell’analisi della convenienza facciamo una ulteriore riflessione che può aiutare a capire se veramente vale la pena acquistare casa a 1 euro.

Già il fatto che qualcuno offra un immobile al costo di un caffè dovrebbe far riflettere. Ma soprattutto dovrebbe far pensare sul perché un privato venda un immobile senza ricavarci nulla. La risposta sta nella condizione della casa. Spesso queste sono ruderi inabitabili. Immobili abbandonati, spesso fatiscenti e a volte pericolanti, su cui il proprietario ci paga le tasse. Inoltre sono spesso in zone isolate. Borghi semi abbandonati, località difficili da raggiungere, frazioni arrampicate sui monti.

Quali sono le condizioni?

Il comune cede queste case a 1 euro, ma pone delle condizioni stringenti al nuovo proprietario. Ovvero, quello di presentare un progetto di ristrutturazione entro 12 mesi dall’acquisto. Inoltre si deve fare partire i lavori entro due mesi dal momento in cui si hanno i permessi. E poi sostenere le spese notarili, tassa di registrazione, spese di accatastamento. Ma questo è il meno, perché il grosso della spesa sarà la ristrutturazione. Si parte da 800 euro al metro quadro, ma si può arrivare fino a 2.500 euro. E spesso le metrature non sono da monolocale, si arriva facilmente anche a 200 metri quadrati.

Quando conviene veramente comprare case a 1 euro e a chi conviene l’affare?

Quando conviene veramente comprare case a 1 euro e a chi conviene? A due categorie di persone. A chi fa una scelta di vita, lascia la città e va a vivere in un paesino lontano dal caos quotidiano. Ma c’è anche chi potrebbe decidere di acquistare, ristrutturare e mettere a reddito. Ovvero affittare l’immobile a turisti o trasformarlo in bed&breakfast. In questo caso occorre scegliere luoghi che abbiano un minimo d’interesse turistico, magari vicino al mare o a delle terme o impianti da sci. E comunque se l’immobile viene destinato all’attività di turismo, occorre avere la consapevolezza che poi andrà gestito. E il lavoro dell’accoglienza degli ospiti, è un affare da professionisti.

