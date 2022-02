Ci sono posti che ognuno di noi porta nel cuore. Dove magari si è stati solamente una volta nella vita, anche solo per poche ore. Oppure, al contrario, che visitiamo spesso per la magia che questi evocano nei nostri pensieri. Luoghi che magari rappresentano un po’ il nostro rifugio. Ecco, quello che andremo a descrivere oggi, potrebbe essere proprio uno di questi. Non tanto il classico posto da vedere una volta nella vita, ma il luogo in cui andare per purificare i propri pensieri, quasi fosse mistico.

Chi è stato qui, infatti, non racconta di chissà quali cose abbia visto, ma, sicuramente, dell’atmosfera vissuta, come se stesse vivendo in un’altra realtà. In fondo, se pensiamo che in questo paese vivono solamente 7 abitanti, possiamo già capire quanto questo sia particolare. Non è un luogo da visitare per le sue bellezze architettoniche, per una chiesa o un palazzo in particolare. No, è un borgo minuscolo che cattura per la semplicità che si respira attraversandolo. Non si ha l’impressione della magnificenza, non si rimane a bocca aperta per quello che si vede. Semplicemente ci si stupisce che possano esistere ancora dei luoghi così, dove davvero, e non è una frase fatta, il tempo sembra essersi fermato.

Solamente 7 persone vivono in questo suggestivo borgo posto su una ridente collina del Centro Italia che si visita in 30 minuti

Stiamo parlando di Elcito, in provincia di Macerata. Il suo soprannome già basterebbe a identificarlo. Infatti, viene chiamato il Tibet delle Marche. Solo che nella splendida regione cinese vivono poco più di 3 milioni di abitanti. Qui, invece, solamente 7. Elcito si trova alle pendici del Monte San Vicino, a 820 metri sopra il livello del mare, da cui dista circa 70 km. Per chi vive da queste parti, come dicevamo prima, può essere il luogo adatto per isolarsi qualche ora. Per chi invece decide di scegliere le meravigliose Marche per un soggiorno turistico, potrebbe davvero essere una meta consigliata. È il classico paese presepe in inverno, che però offre frescura e sprazzi di vita in estate.

La cripta medioevale

Elcito è la frazione più alta di San Severino Marche ed è davvero abbarbicato su uno sperone di roccia. Ci sono solamente case in pietra, strette tra di loro e divise da pochissime viuzze. Non esistono negozi e attività. Un piccolo castello medioevale è la traccia di un avamposto costruito per difendere l’Abbazia di Santa Maria di Valfucina, pochi metri più sotto. Un luogo molto importante, che ebbe il suo massimo fulgore intorno ai primi decenni del 1200. Oggi, di tutto questo, rimane una piccola cripta, su cui venne costruita, nel 1800, una cappella.

Al di là della visita, quello che colpisce di Elcito sono i 7 abitanti nati e cresciuti qui. Ormai anziani, hanno deciso di concludere in queste case di pietra i loro giorni. È sufficiente leggerne gli sguardi e davvero ci si immerge in qualcosa che oggi difficilmente si ritrova da altre parti. Il borgo del silenzio, questo è un altro soprannome della frazione, parlerà solo attraverso i loro occhi e alle poche frasi che si scambiano tra loro. Solamente 7 persone vivono in questo suggestivo borgo, un rifugio ottimo per l’animo, per ritrovare se stessi o semplicemente per godersi qualcosa di unico.