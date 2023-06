Soffri di mal di testa? Potrebbe dipendere da questi cibi ed ecco cosa mangiare per evitare che ci venga

Il mal di testa è una delle patologie più fastidiose per tanti italiani. Ognuno di intensità e con cause diverse. Non tutti sanno che anche quello che mangiamo potrebbe causare l’emicrania. O, al contrario, potrebbe aiutarci a prevenirla. Ed ecco quali sono i cibi da evitare e quelli da preferire se si soffre di mal di testa

I dati sono veramente impressionanti e, per certi versi, allarmanti. Si stima che, in Italia, siano circa 26 milioni i nostri connazionali che soffrono di mal di testa. Considerando che siamo circa 59 milioni, vuol dire che quasi 1 persona su 2 lo patisce.

Una simile patologia risulta invalidante per tanti di questi 26 milioni. Fino a quando si tratta di un attacco episodico, si può resistere. Quando, invece, è frequente e doloroso, va a penalizzare la qualità della vita. Sui fattori che lo scatenano, si potrebbe scrivere una enciclopedia

Sono tante le cause che fanno insorgere il mal di testa, anche con altri sintomi

Spesso, il mal di testa viene in combinazione con altri sintomi. Ad esempio, mal di testa, irritabilità e riposo difficile potrebbero essere segnali di una sindrome che colpisce soprattutto le donne. Un po’ come quando ci viene insieme all’affanno a fare le scale e allora dovremmo fare attenzione alla pressione. Questo non vuol dire che non si possa, in qualche modo, prevenirne l’insorgenza.

La Fondazione Veronesi, da questo punto di vista, ha pubblicato, qualche tempo fa, un interessante approfondimento. Che trattava, proprio come, a tavola, si potesse prevenire il mal di testa. Sia evitando certi alimenti, sia consumandone alcuni specifici. Insomma, soffri di mal di testa? Potrebbe dipendere da questi cibi.

Attenzione a quello che mangiamo a tavola perché potrebbe portare ad avere mal di testa

Lo stile di vita, spiegano dalla Fondazione, incide anche sugli attacchi di mal di testa. Non tutti sanno che vino e alcolici potrebbero avere sostanze che favoriscono l’insorgenza dell’emicrania. Quindi, non solo alla mattina, nel classico dopo sbornia immortalato da tanti film.

Anche il fumo favorirebbe, in alcuni, il sorgere del mal di testa, ma anche di chi aspira, senza volerlo, quello degli altri. E, non da meno è la dieta. Premesso che una influenza diretta non è chiara, si è visto come ridurre alcuni cibi comporti una diminuzione del mal di testa. A cominciare da quelli non facilmente digeribili.

Soffri di mal di testa? Potrebbe dipendere da questi cibi. Sarebbe meglio evitarli se hai spesso l’emicrania

Come spiegano dalla Fondazione, crauti, agrumi, pizza e pane caldi, sono da limitare. Non solo. Cioccolato, cipolle, frutta secca in guscio sono da aggiungere a questa particolare lista. I fritti, ovviamente, appesantiscono e potrebbero far venire il mal di testa. Quanto al caffè, dipende da quanto se ne beve. In piccole quantità, aiuta a farlo passare. Se, invece, ne abusiamo, ecco che potrebbe provocarlo. Lo stesso dicasi per il tè.

Via libera, invece, a pasta e riso integrali, frutta e verdura fresca. Così come ai legumi o al pesce fresco, tutti alimenti che aiutano a prevenirlo. Lo stesso dicasi per la carne fresca e per i centrifugati. Essendo comunque tutto soggettivo, quello dato dagli specialisti della Fondazione Veronesi sono indicazioni di massima.