Dove andare in montagna d’estate: le mete più economiche 

D’estate non c’è solo il mare da visitare, anche la montagna può essere un luogo perfetto. Ecco dove andare per trascorrere giornate meravigliose nelle mete più economiche.

L’estate si associa molto spesso ad una giornata o ad una vacanza al mare o al lago. C’è, però, chi preferisce andare in montagna. Questo perché si può fuggire dall’afa e dall’umidità e godere di temperature molto piacevoli.

Il caldo secco è molto più sopportabile del caldo umido. Inoltre, la sera la temperatura si abbassa e si possono trascorrere delle serate e delle nottate fresche e rigeneranti. Ma dove andare in montagna d’estate? Ci sono posti meravigliosi ed economici, quindi, non bisogna lasciarsi spaventare da questo aspetto.

In montagna si possono fare vacanze di più giorni, gite fuori porta in giornata, oppure scegliere di fare delle escursioni per immergersi ancora di più nel paesaggio e nella natura incontaminata o quasi.

Il periodo migliore

Gli esperti suggeriscono di andare in montagna nel mese di luglio e nelle prime settimane di agosto. Questo dovrebbe essere il periodo perfetto con il clima più adatto. Prima e dopo questo periodo c’è la probabilità di andare incontro a molti più temporali estivi.

Tuttavia, molto dipende dalle condizioni climatiche e dal tempo libero che si ha a disposizione. La montagna è sempre bella, che si visiti d’estate o d’inverno, perché mantiene sempre il suo fascino e la sua suggestione.

Dove andate in montagna d’estate: le mete più economiche

Le mete di montagna, in generale, costano meno d’estate rispetto all’inverno. Tuttavia, nei posti turistici i prezzi possono essere lo stesso alti e non alla portata di molti. Basta, però, concentrarsi su posti altrettanto belli, ma meno famosi.

Secondo montagnaestate.it ecco le destinazioni più economiche:

Val dei Mocheni in Trentino-Alto Adige : ai piedi della catena dei Lagorai, poco conosciuta e molto economica, ricca di torrenti e itinerari da escursione, ma anche adatta alle famiglie con bambini;

: ai piedi della catena dei Lagorai, poco conosciuta e molto economica, ricca di torrenti e itinerari da escursione, ma anche adatta alle famiglie con bambini; Alpago in Veneto : si trova nelle prealpi venete, non ha impianti sciistici e questo la rende una meta a prezzo basso. Non ci sono, infatti, hotel a 4 stelle ma molti percorsi immersi nella natura, itinerari nel parco del Cansiglio con degustazioni e le spiagge sul Lago di Santa Croce;

: si trova nelle prealpi venete, non ha impianti sciistici e questo la rende una meta a prezzo basso. Non ci sono, infatti, hotel a 4 stelle ma molti percorsi immersi nella natura, itinerari nel parco del Cansiglio con degustazioni e le spiagge sul Lago di Santa Croce; Valdidentro in Lombardia : vicino a Bormio ma con prezzi molto più bassi, ricca di pascoli, di valli e di percorsi immersi nella natura;

: vicino a Bormio ma con prezzi molto più bassi, ricca di pascoli, di valli e di percorsi immersi nella natura; Parco Nazionale d’Abruzzo : il Gran Sasso offre la possibilità di vedere luoghi meravigliosi e di soggiornare in borghi low cost;

: il Gran Sasso offre la possibilità di vedere luoghi meravigliosi e di soggiornare in borghi low cost; Sauris in Friuli-Venezia Giulia: è una località che sta diventando molto famosa, per ora è ancora economica con la possibilità di escursioni e di degustazioni da cui proviene il famoso prosciutto di Sauris.

Queste sono soltanto alcune idee e alcuni dei posti più economici che si possono trovare. Esplorando direttamente alcune zone di montagna si possono trovare meraviglie ancora poco conosciute.