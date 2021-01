Ebbene sì, il dolce odierno si distingue per semplicità e bontà. Il boccone si scioglie in bocca non solo appena sfornato, ma questa morbidezza resta inalterata per giorni. Oggi vedremo come preparare la soffice e leggera torta paradiso al cioccolato, per toccare il cielo con un dito. Si tratta di una bontà che piace proprio a tutti, grandi e piccini. Ottima per una colazione al mattino, ma anche come dessert da fine pasto, o a sottolineare una pausa dolce durante la giornata.

La storia della torta paradisiaca

Nasce come “torta del paradiso”, così definita dai frati della Certosa di Pavia, per quanto era buona. Il dolce era stato preparato dal un loro confratello erborista. Secondo alcuni, il frate aveva inventato di sana pianta la ricetta. Secondo altre voci, invece, aveva riproposto un dolce che gli era stato offerto da una giovane sposina del posto.

Poi, nel 1878, un famoso pasticcere di Pavia cominciò a sfornare la torta paradiso, facendo conoscere ai più questo lievitato dolce, soffice e leggero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Vediamo l’occorrente in cucina

Ingredienti:

a) 300 gr di burro chiarificato;

b) 200 gr di zucchero a velo;

c) 140 gr di farina;

d) 140 gr di fecola di patate;

e) 4 tuorli d’uovo;

f) 3 uova intere;

g) 3 cucchiai di cacao amaro;

h) scorza grattugiata di un limone;

i) 1 bacca di vaniglia;

l) 1 busta di lievito per dolci.

Passiamo a preparare la soffice e leggera torta paradiso al cioccolato per toccare il cielo con un dito

Lavoriamo a pomata il burro, a temperatura ambiente e con l’ausilio di una spatola. Setacciamo due volte la farina, la fecola, lo zucchero, il cacao e il lievito.

A questo punto trasferiamo nella planetaria o in una ciotola capiente il burro morbido. Cominciamo a lavorarlo con la frusta elettrica insieme allo zucchero a velo, inserendolo un cucchiaio alla volta, lentamente, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Prepariamo le uova in una ciotola, quelle intere e solo i tuorli. Lavoriamole con l’aiuto di una forchetta e versiamo nella montata di burro. Dopo aggiungiamo i semi di vaniglia e la scorza di limone.

Ancora, uniamo poco alla volta prima la farina, poi la fecola, il sale, il cacao e il lievito. Incorporiamo dal basso verso l’alto, lentamente, cucchiaio dopo cucchiaio, facendo ogni volta ben incorporare, prima di procedere.

Versiamo il composto in una tortiera imburrata e facciamo cuocere in forno a 170° per circa 45 minuti. Come sempre ci teniamo a sottolineare che ogni forno è una storia a parte. Quindi, prima di sfornare facciamo la prova dello stecchino per sincerarci che anche la cottura interna sia perfetta.

Trascorso il tempo necessario alla cottura, lasciamo raffreddare la torta e decoriamo con abbondante zucchero a velo. Tagliamo una fettina, disponiamola su un piattino da dolce e gustiamo questo dolce semplice e squisito. Nulla da eccepire: avremo tra le mani una soffice e leggera torta paradiso al cioccolato, per toccare il cielo con un dito. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo la ricetta semplificata per preparare in casa cornetti buoni e fragranti come quelli al bar.