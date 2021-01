Chi utilizza la tecnologia mette sempre in preventivo di dover fare i conti con eventuali hacker. L’ultimo allarme riguarda un popolare browser che tutti hanno installato sul pc. Chi ha scaricato questi programmi ha regalato un sacco di dati. Infatti gli hacker le pensano davvero tutte per impossessarsi dei dati personali di milioni di persone.

Da pochi giorni la notizia riempie i forum informatici: quattro estensioni di Chrome sono sotto accusa per violazioni della privacy.

Facebook sul piede di guerra

All’interno dello store di Chrome Web Store ci sono quattro applicazioni capaci di poter prelevare dati dei profili di utenti di Facebook. Il colosso dei social network ha subito attivato l’ufficio legale a difesa dei propri utenti. Inoltre Facebook ha provveduto a denunciare gli sviluppatori delle estensioni pericolose all’autorità portoghese. Infatti sembra che le persone accusate del furto dati siano in Portogallo. Gli sviluppatori hanno messo in piedi programmi capaci di mascherare veri e propri spyware.

Quali dati sono stati prelevati

Queste applicazioni per un periodo hanno rilevato i comportamenti degli utenti di Facebook e inviato i dati ad un server dedicato. Gli utenti non sono stati mai messi al corrente di tutto questo meccanismo. Comunque il colpo per il prelievo dei dati personali degli utenti di Facebook è ben riuscito.

Tra il popolare social e Google non è la prima volta che si apre una disputa giudiziaria.

C’è da dire che Google non appena riceve simili segnalazioni provvede immediatamente, dopo i dovuti controlli, a rimuovere programmi rischiosi.

Google, in tutta questa storia, non ha responsabilità dirette ma i programmatori acquistano spazi di vendita sullo store con ben altri scopi anche se poi effettivamente nascondono altro.

Le estensioni pericolose

Dopo aver spiegato cosa sta succedendo, vediamo quali sono le quattro estensioni pericolose.

Facebook ha precisato che le estensioni chiamate in causa operano lato utente e perciò non vanno ad attaccare l’infrastruttura del social network.

Dunque, chi non ha mai installato i programmi di Web for Instagram plus DM, Blue Messenger, Emoji keyboard, Green Messenger non corre nessun pericolo. Invece chi ha scaricato questi programmi ha regalato un sacco di dati senza volerlo. Google ha già rimosso dal Chrome Web Store tre delle quattro applicazioni.