Snellisce ed è contenitivo di pancia e fianchi questo costume da bagno

Siamo in estate inoltrata, ma ancora ci chiediamo se abbiamo fatto la scelta giusta circa i costumi da bagno. Sembra banale, eppure la ricerca e l’eventuale decisione di acquistare un costume non deve essere presa alla leggera. Soprattutto nel momento in cui vorremmo nascondere tratti del nostro fisico.

Assumendo il fatto che ognuno debba sentirsi a proprio agio con il proprio corpo, purtroppo spesso così non accade. Siamo talmente fissati con l’apparire che, a volte, diventa quasi un’ossessione. Per questo motivo, se vogliamo essere al top anche in costume da bagno, dobbiamo puntare su quello che ci valorizza maggiormente.

Per esempio, ad ogni fisico corrisponde un modello di costume da bagno. Vi sono modelli capaci di valorizzare il décolleté, se è questa la nostra intenzione, oppure ve ne sono altri ideali per nascondere quelle che per noi sarebbero delle imperfezioni.

Se siamo in sovrappeso e volessimo contenere i rotolini della pancia, del girovita e dei fianchi, oltre ai cuscinetti, dovremmo optare per un costume morbido, dalla misura più grande, che non vada a stringere, bensì ad accompagnare le curve.

Più stretto sarà il costume da bagno, più rotolini pronunciati avremo. Ma se dicessimo che esiste un modello top, capace di far sparire i chili di troppo, che modella la figura? Ebbene sì, il tankini è il costume perfetto per dire addio ai rotolini visibili.

Modelli di tankini

Il tankini snellisce ed è contenitivo di pancia e fianchi larghi, creato apposta per le donne che vogliono sentirsi belle e sensuali, anche con qualche chilo di troppo. Questo modello è perfetto soprattutto per le over 50, poiché nasconde pancia gonfia e fianchi larghi e, allo stesso tempo, mette in evidenzia i punti di forza.

Non ci sarà più bisogno di nascondersi dietro ad un pareo, poiché il tankini già è tanto. Per chi non lo conoscesse, trattasi di un costume da bagno per donna, a due pezzi, somigliante ad un top accompagnato dalle culottes o da uno slip contenitivo a vita alta o media. È l’esatto compromesso tra bikini e costume intero.

Snellisce ed è contenitivo di pancia e fianchi questo costume da bagno

Sono stati lanciati diversi modelli e molte fantasie. Tra i tankini all’ultima moda, proprio per la collezione estiva del 2022 vi sono quelli per le donne curvy, con fantasie stupende che adoreremo. Oltre al classico nero, scelta scontata per sfinare la figura, le fantasie lanciate hanno lo stesso effetto.

Attualmente, è la fantasia tropicale a spopolare nei negozi. Colori vivaci come il giallo, l’arancione e il rosa bubblegum fanno apparire più giovani. I modelli di tendenza sono quelli a tinta unica nel pezzo di sopra ed a fantasia nel pezzo inferiore. Inoltre, lo scollo a V e la coulisse alta e larga con i lacci laterali sono le caratteristiche ideali per contenere pancia e fianchi larghi, anche perché si punterebbe sulla valorizzazione del petto.

