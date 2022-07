Non c’è niente di peggio che accorgersi, dopo una rinfrescante nuotata al mare, di aver perso l’anello che portavamo al dito. Magari si tratta di un anello che aveva un significato speciale per noi, e nel peggiore dei casi, di una fede nuziale o un anello di fidanzamento. Se ce ne accorgiamo subito, le probabilità di recuperarlo non sono così remote, ma ovviamente la soluzione migliore è prevenire il problema. Ma come possiamo assicurarci di non perdere un anello durante il bagno se non vogliamo lasciarlo al sicuro in casa o in albergo? La soluzione c’è, e richiede davvero pochi secondi.

Un semplice riduttore di plastica o silicone può risolvere il problema

Il metodo più immediato, semplice e sicuro, per non perdere gli anelli durante la vacanza è di munirci di un riduttore per anelli. Ne esistono di diversi tipi, ma quelli più diffusi sono delle piccole aggiunte di plastica o di silicone che montiamo sul gioiello per ridurne la circonferenza. Si trovano in vendita in molte gioiellerie, ferramenta e ovviamente online. Ma c’è una soluzione ancora più semplice se non abbiamo modo di acquistarlo.

Un trucchetto e 3 consigli per non perdere gli anelli al mare in vacanza

Un altro consiglio per non perdere l’anello è ancora più facile: basta indossarne uno più stretto sullo stesso dito. Se il nostro anello nuziale è un po’ largo, ad esempio, indossiamone un altro più stretto subito dopo, in modo che funga da ‘tappo’ e non faccia scivolare via l’anello prezioso.

Un secondo anello più stretto per non farlo più scappare

Ecco un trucchetto e 3 consigli per non perdere i nostri preziosi anelli: portiamo con noi un piccolo portagioie in vacanza, dove sistemeremo l’anello prima di uscire. Il secondo consiglio è quello di portare l’anello al collo con una catenella per l’intera durata della vacanza, per assicurarci di non perderlo mai. Il terzo consiglio è quello di riporre sempre il portagioie o il sacchettino in cui mettiamo l’anello all’interno della nostra valigia. Non lasciamolo in bagno o sul comodino, perché potremmo facilmente dimenticarlo nella frenesia della partenza. Se lo portiamo in spiaggia, usiamo una soluzione geniale e semplicissima per non doverci mai più preoccupare dei ladri di borse mentre facciamo il bagno in mare.

