Non gli stivali ma queste scarpe rendono tozze chi ha le cosce grosse anche se comode

Le scarpe sono la passione di ogni donna. Vorremmo avere un intero appartamento per contenerle tutte. Gli uomini, di solito, si chiedono come mai abbiamo bisogno di tutte queste scarpe. Ebbene, la risposta sta nel fatto che ogni look necessita di una propria scarpa.

Per il casual ci sono le sneakers, per gli eventi le scarpe gioiello o le décolleté e così via. Ultimamente, abbiamo appreso la notizia su come gli stivali vadano di moda anche in estate, da mettere con pantaloni larghi e tubini.

Tuttavia, possiamo desiderare tutti i modelli di scarpe che vogliamo, ma forse non tutti sanno che vi sono alcuni tipi che slanciano la figura e altri che, invece, rendono più tozze. Per esempio, nell’immaginario collettivo, gli stivali provocherebbero un effetto contrario allo snellimento della silhouette.

Chi è in sovrappeso e anche di bassa statura dovrebbe usare delle scarpe più alte. Per esempio, le décolleté sarebbero perfette. Tuttavia, tra i contro vi sarebbe la scarsa comodità. Ecco perché, generalmente, si ricorre all’acquisto di scarpe comode, dal plateau alto ed omogeneo.

Nel caso degli stivali, sebbene non abbiano plateau, il fatto che siano lunghi sarebbe un vantaggio per chi abbia il polpaccio grosso dovuto al sovrappeso. Nascondendo il polpaccio, otticamente gli stivali renderebbero più snelle le cosce grosse.

Le sneakers platform

Di conseguenza, sfatiamo questo mito. Più che altro, non gli stivali ma queste scarpe rendono tozze chi abbia qualche chilo di troppo. Sembra strano, poiché queste scarpe comode e alte dovrebbero snellire le cosce e anche la figura.

Tuttavia, essendo sneakers, quindi arrivando alla caviglia, avrebbero un effetto contrario, causato dalla non proporzione con le cosce. Ecco perché ingrasserebbero otticamente la figura, rendendola più massiccia. Le sneakers platform sono delle scarpe casual, molto comode, con la gomma sottostante più alta rispetto alle solite scarpe da ginnastica.

Non gli stivali ma queste scarpe rendono tozze chi ha le cosce grosse anche se comode

Le scarpe ideali per avere un effetto dimagrante, soprattutto sulle cosce formose, sono le pumps o comunque le scarpe con il tacco. Sarebbe meglio optare per un tacco più grande, per esempio quello rotondo o quello dalla forma particolare, alla moda in questo periodo.

Se questi modelli sono dotati di plateau è un valore aggiunto. Anche le zeppe andrebbero bene. L’importante è che il piede sia inclinato. Questo sicuramente provoca una perdita di comfort, ma guadagneremo punti sulla figura.

