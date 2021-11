Per alcuni di noi, quando siamo ben avviati sulla strada degli “anta”, può essere difficile sentirsi bene con i capi alla moda. Questo perché il tempo è tiranno e non fa sconti a nessuno riempiendo il nostro corpo di quelli che noi consideriamo spesso dei difetti. Eppure la moda non “impone” solamente gonne lunghe oltre le ginocchia, dopoa una certa età. Può anche offrire l’occasione di sentirci bene col nostro corpo trovando serenità e sicurezza in noi stessi.

Snelle ed eleganti anche dopo i 50 con questo capo dell’inverno perfetto per ogni occasione

Le insicurezze legate al nostro corpo sono tante e coinvolgono la stragrande maggioranza delle persone di tutte le età. Nel caso specifico, le donne dopo i 50 anni hanno difficoltà ad accettare i cambiamenti inevitabili di alcune parti del corpo. Molte si sentono insicure mostrando le proprie gambe e soprattutto le braccia. Spesso infatti in questi punti la pelle comincia a non essere più tonica come prima. Più si va avanti con l’età poi e più è difficile mantenere la linea e quindi preferiscono nascondere anche la pancia. Anche il seno purtroppo sente sempre più il richiamo della gravità.

Partiamo dal presupposto che per quanto possiamo sentirci insicuri del nostro aspetto, non abbiamo nessun motivo per nasconderlo. Anzi, dobbiamo portare con orgoglio le nostre “imperfezioni”. In questo, la moda può essere uno strumento per farci sentire più forti e sicure di noi. Nessun capo può esplicitare meglio questo concetto del jumpsuit, o tuta elegante. Si tratta di un sempreverde della moda, ma che ultimamente è tornato di tendenza.

La sua sagoma strutturata si addice perfettamente al look di una donna sofisticata e sicura di sé, che ormai si conosce da almeno 50 anni. Infatti, evidenzia la vita, sagomando petto, braccia e gambe. Il jumpsuit può diventare la nostra armatura, che possiamo rendere ancora più personale con la scelta di tessuti e abbinamenti.

Come scegliere e abbinare il nostro jumpsuit

Il jumpsuit elegante per eccellenza è quello nero monocolore. Non solo per il suo risaputo effetto snellente, ma anche per la facilità con cui lo possiamo abbinare a capi ed accessori. Possiamo anche cavalcare l’onda rock di questo periodo, sfoggiando un jumpsuit con parti o dettagli in pelle. Altrimenti possiamo abbinarlo a giacche da motociclista e stivaletti in pelle.

Dopotutto, a dirlo sono stilisti del calibro di Versace, Elisabetta Franchi e Burberry.

Gli abbinamenti perfetti per i jumpsuit, soprattutto se monocromatici, sono le giacche e le sciarpe. Le prime possono arricchire il nostro look con colori e motivi, oltre ad aggiungere stile con dei tagli maschili. Per quanto riguarda le sciarpe invece, queste possono offrire un facile drappeggio che aggiunge texture e può arrivare a coprire la pancia gonfia.

Insomma, il jumpsuit è come una tavolozza su cui possiamo dipingere con capi più che osano e accessori eccentrici come delle collane importanti. Ecco come essere snelle ed eleganti anche dopo i 50 con questo capo dell’inverno perfetto per ogni occasione.

