Il salmone è quel piatto che consumiamo in due modi, solitamente: da crudo, nella sua versione affumicata che prevede un sapiente uso di burro e aneto; oppure, lo mettiamo in forno o in padella per renderlo croccante fuori e più tenero all’interno.

Tuttavia, trovare questo equilibrio risulta spesso essere estremamente difficile per una ragione. Infatti, se riusciamo a fargli creare quella crosticina sul bordo è difficilissimo mantenerlo tenerlo all’interno. Dovremmo calcolare finemente lo spessore del salmone, ma anche combinarlo con i gradi del forno e il tempo. Missione da veri chef, che necessita di competenze e soprattutto di tempo.

Per chi non riesce a trovarsi del tempo per prepararsi la cena, la soluzione potrebbe proprio essere la preparazione del salmone al cartoccio.

Tuttavia, ricordiamo che, per rendere questo pesce più tenero, serve aggiungere un ingrediente diverso dal solito. Infatti, il salmone al cartoccio non è mai stato così morbido grazie a questo ingrediente segreto.

Ingredienti

1 filetto di salmone a persona;

prezzemolo;

aglio;

olio extravergine di oliva;

una noce di burro;

succo di limone;

sale e pepe.

Preparazione

Per prima cosa, dobbiamo ricordarci di prendere il filetto di salmone e lo laviamo sotto l’acqua corrente del rubinetto. Lo mettiamo da parte e, nel frattempo, spremiamo un limone. In una ciotola, versiamo il limone e lo mescoliamo con l’olio extravergine d’oliva.

In molti si fermerebbero qua, ma per avere un risultato migliore dobbiamo aggiungere a questo composto una noce di burro. Cerchiamo, con l’aiuto di una frusta, di amalgamare il più possibile questi tre ingredienti. Certo, non riusciremo forse a creare una crema omogenea ma cerchiamo di rendere il composto più liquido possibile.

Il salmone al cartoccio non è mai stato così morbido grazie a questo ingrediente segreto

A questo punto, mettiamo il salmone nel composto e lasciamolo impregnarsi degli aromi. Ci vorrà più o meno un’ora, ma più aspettiamo più il salmone diventerà buono.

A questo punto, mettiamo il salmone su un foglio di alluminio versandoci sopra il composto. Aggiungiamo l’aglio, il prezzemolo, il sale e il pepe.

Chiudiamo il cartoccio e lo sigilliamo per bene, per evitare che i liquidi escano. Mezz’ora in forno a 190 gradi e poi lo serviamo per consumarlo subito.

