In questo periodo, tutti stanno cercando di rendere il più rigoglioso possibile il loro giardino. La primavera ci porta infatti la possibilità di stupire ospiti e vicini con un verde davvero meraviglioso.

Per poter fare il lavoro migliore possibile però è bene mettere in pratica alcuni metodi utili. Anche se non ce ne accorgiamo, infatti, a volte commettiamo degli sbagli che compromettono la qualità del verde di casa. Vediamo quindi come evitare il più comune di tutti. Smettiamola di fare questo errore madornale ed organizzeremo il giardino in modo favoloso.

La facile soluzione

Quello che sbagliamo sempre è di farci guidare troppo dall’istinto, e di non pianificare abbastanza bene il nostro giardino. Questo rende l’estetica del nostro verde poco organica. Vediamo quindi come approcciarci in modo più razionale alla sua organizzazione.

Ciò che dobbiamo fare è molto semplice: dotiamoci di carta e penna. E poi cerchiamo di capire quali sono le nostre necessità, e scriviamole. Qual è l’obiettivo del nostro giardino? Essere un luogo di relax in cui mettere un’amaca? Allora avremmo bisogno di una zona tranquilla ed isolata, con un paio di alberi vicini per appenderla.

Magari invece vogliamo che i nostri figli abbiano dello spazio per giocare. In tal caso abbiamo bisogno di un’area piuttosto ampia ed in piano, in cui mettere lo scivolo o qualche “giostra” per il divertimento dei bambini.

Più precisione vuol dire miglior risultato

Possiamo certo limitarci a fare una lista, ma sarebbe meglio fare ancora di più, per una pianificazione grandiosa. Andiamo a misurare la dimensione totale del nostro giardino. Poi disegniamo la piantina e dividiamola nei vari spazi. Qui i fiori, qui la zona relax, e qui ancora l’area giochi. Non è il caso di essere degli architetti esperti, basta uno schizzo.

Smettiamola di fare questo errore madornale ed organizzeremo il giardino in modo favoloso. Basta fare lavori poco organici, bisogna iniziare ad organizzare bene le cose. Basta carta, penna, ed un momento per pensare a cosa vogliamo davvero.

