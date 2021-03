Quando pensiamo all’orto, di solito facciamo ragionamenti di tipo molto pratico. Ad esempio, cerchiamo dei modi per avere dei risultati di alta qualità, usando metodi naturali come questo. È chiaro infatti che la cosa più importante è avere buonissima verdura da mettere in tavola. Tutto il resto è certamente secondario.

Però anche l’occhio vuole la sua parte, e quindi abbiamo pensato di proporre qualcosa di un po’ diverso in questo articolo. Vogliamo infatti rendere l’orto bello e colorato come un giardino, e per farlo dobbiamo semplicemente usare un oggetto che tutti abbiamo in casa. Vedremo che è incredibile la ragione per cui tutti stanno mettendo delle bottiglie d’acqua nell’orto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

A cosa servono

Abbiamo mai pensato ad un orto come ad un luogo piacevole, da mostrare con orgoglio a tutti? Da ora lo faremo, grazie a queste bottiglie. Infatti sappiamo che un orto è bene abbia qualche tipo di piccola recinzione, per proteggersi da animaletti e altre varie minacce. Possiamo farla in vari modi, ad esempio con dei blocchetti di legno. Oppure con piccole palizzate che possiamo comprare in qualunque negozio di fai-da-te, però ovviamente è costoso. Le bottiglie di plastica ci vengono in soccorso proprio per questo: con esse possiamo fare delle palizzate coloratissime.

Come fare una palizzata con le bottiglie

Creare una piccola recinzione è molto facile: basta scavare un po’ la terra attorno all’orto, e piantarci dentro le bottiglie vuote, con il fondo girato verso l’alto. Ovviamente assicuriamoci di togliere le etichette perchè rischierebbero di diperdersi nell’ambiente.

Avremo quindi bottiglie ben ferme nel terreno, e tutte assieme come palizzata per l’orto. Il vantaggio di una palizzata come questa è duplice: da un lato la varietà di colori delle bottiglie può dare un colpo d’occhio molto più originale rispetto ad una recinzione in legno. Dall’altro, esse possono essere usate per dare la forma che vogliamo all’area dedicata all’orto. Già, perché possiamo optare per una classica recinzione quadrata, ma anche per uno spazio a forma circolare, o addirittura più originali. Cuori, fiori, e tanti altri tipi di forme possono dare un tocco originalissimo all’orto. Ovviamente optiamo per qualcosa che coniuga bellezza e comodità di lavoro.

È incredibile la ragione per cui tutti stanno mettendo delle bottiglie d’acqua nell’orto. Una scelta di design consigliata a tutti.