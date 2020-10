Durante il boom economico questo alimento era indicato come fattore di crescita importante. Si diceva che facesse bene per lo sviluppo del cervello, per le sue attività cognitive. Un po’ come il fosforo per la memoria, per cui bisognava mangiare spesso il pesce. Ma ora smetti di consumare questo alimento che fa molto male alla salute.

Col passare degli anni anche queste convinzioni si sono un poco alla volta sgretolate. Si è visto che lo zucchero bianco non era quell’alimento panacea di cui si diceva, e che veniva sempre giustificato contro i grassi, che erano sempre condannati. Ora invece si sta riportando il tutto al giusto rapporto. Si è visto che il grasso in parte serve all’organismo, mentre di zucchero se ne consuma sempre più in eccesso.

Zuccheri semplici e complessi

Lo zucchero bianco è di tipo semplice. Estratto dalla barbabietola, viene raffinato e venduto in negozio. Ma è puro zucchero, senza altri elementi, come invece per lo zucchero di canna integrale. E’ zucchero puro, che quando viene ingerito col caffè o attraverso una porzione di torta, fa immediatamente salire il tasso di insulina nel sangue. Un meccanismo non abituale per il corpo, diciamo pure innaturale.

E questo perché l’uomo ha sempre fatto normalmente uso degli zuccheri complessi, come i carboidrati. Il pane, il grano, il riso e i cereali vari, che da secoli ha regolarmente mangiato. Il corpo dunque assorbiva lentamente questi zuccheri e l’insulina stessa entrava in circolo molto gradatamente. Ma con la comparsa dello zucchero bianco questi limiti sono stati ampiamente superati, non senza conseguenze.

Smetti di consumare questo alimento che fa male alla salute

Oramai sono tantissimi gli studi che hanno testato le conseguenze negative che ha l’assunzione costante e non misurata di zucchero puro nell’alimentazione. Ecco le principali:

demineralizzazione delle ossa. Lo zucchero bianco ha bisogno di sali minerali per essere digerito, che il corpo prenderà da denti e ossa.

Indebolimento dei globuli bianchi e del sistema immunitario. Dopo ingestione di zucchero, i globuli bianchi perdono la loro potenza a reagire per circa 7 ore.

Perdita di elasticità ai tessuti come la pelle, con formazione di rughe. Infatti lo zucchero che il corpo non riesce a metabolizzare si aggancia alla pelle, facendola perdere in elasticità.

Se non si vuol fare a meno dello zucchero, che si utilizzi quello di canna integrale, ricco di nutrienti e più digeribile.