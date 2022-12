Sospettosi ma anche volubili e capricciosi, eppure questi 2 segni a Natale si riempiranno d’oro

Ci sono 2 segni che potrebbero davvero fare i capricci ma riempirsi clamorosamente d’oro a Natale. Scopriamo chi sono i protagonisti delle prossime feste.

Non sono i soliti protagonisti dell’anno, e neppure quelli già annunciati protagonisti a gennaio. 2 segni che faranno le bizze, come cavalli di razza, si scontreranno col Mondo, ma avranno la fortuna dalla loro. Come in una partita di calcio, quando ci difendiamo per 90 minuti e ci salvano pali e traverse, ma in pieno recupero troviamo il goal nell’unico tiro in porta. Tuffiamoci nell’oroscopo di Natale e vediamo cosa troveranno sotto l’albero i 2 più fortunati del momento.

Solo contro tutto e tutti ma vincitore

Come un cavaliere che rimane da solo sul cavallo in mezzo a decine di nemici agguerriti. Ecco cosa aspetta il segno dei Pesci nelle prossime giornate. La famiglia è al centro dei pensieri, mentre tutto attorno ruota un Mondo pronto a sfidare questo segno. “Si vis pacem, para bellum”, dicevano i nostri avi latini: “Se vuoi la pace, preparati alla guerra”. Ecco il motto dei Pesci da qui a fine anno. Sì, perché soprattutto la strada professionale sarà piena di ostacoli, nemici e pericoli.

Tutti sospetteranno di tutto, cercando lo scontro aperto, ma anche la pugnalata alle spalle, pur di arrivare a promozioni e incentivi economici. Tutto ciò potrebbe suscitare nei Pesci qualche momento di eccessivo malumore, di arrabbiature e di tensione. Col sospetto che ci sia una sorta di intrigo internazionale alle loro spalle, i poveri Pesci saranno costretti a tirare fuori l’armatura più robusta e luccicante. Ma, la dea bendata, ancora una volta aiuterà gli audaci e saranno proprio i Pesci il segno più fortunato di Natale. Attenzione che le stelle potrebbero davvero riservare delle splendide sorprese economiche.

Sospettosi ma anche volubili e capricciosi, eppure questi 2 segni a Natale ne vedranno delle belle

Situazione davvero molto simile anche per i nati sotto il segno del Cancro, che già dall’inizio del mese stanno combattendo la propria Crociata. In maniera molto simile al segno che abbiamo visto prima, anche il Cancro vuole fare della famiglia il suo cuore pulsante. Ci sono però dei problemi nel tentativo di abbinare amore e lavoro, amicizie e professione. Al lavoro ci sono troppe tensioni, colleghi dichiaratamente avversi e situazioni poco chiare che potrebbero nascondere delle trappole. Attenzione a non portare a casa tutta questa tensione, perché il partner potrebbe andare in escandescenza, rovinando le vacanze di Natale. Ma proprio quando il povero Cancro sembrerà sull’orlo del collasso, ecco che gli verrà incontro Giove, che con tutta la sua saggezza, condurrà questo segno sulla via del successo.

La ritrovata armonia familiare e la solidità delle amicizie vere, faranno sì che questo segno imbrocchi finalmente un paio di decisioni clamorosamente felici. Ecco, quindi che sotto l’albero di Natale potrebbero esserci delle sorprese pecuniarie davvero interessanti.

Sospettosi ma anche volubili e capricciosi, eppure questi 2 segni a Natale si riempiranno d’oro e di soddisfazioni. E, un’altra sorpresa potrebbe invece venire dal segno più agguerrito e bellicoso delle prossime settimane. Chi ne fa parte si troverà in un campo di battaglia quotidiano.