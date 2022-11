3 borghi del Lazio da vedere in un weekend a dicembre mangiando benissimo e spendendo davvero poco

Dicembre è alle porte e per chi ama le vacanze brevi e le gite fuori porta è davvero una grandissima notizia. Nel mese del Natale i paesini italiani si vestono di colori e si arricchiscono di sagre ed eventi davvero imperdibili. E questo in tutte le regioni dello Stivale. Oggi ci sposteremo verso il Centro del Paese per scoprire 3 borghi del Lazio da vedere in un weekend. 3 perle poco conosciute perfette per chi vuole abbinare bellezze storiche e naturalistiche e ottimo cibo.

Picinisco è il borgo Bandiera Arancione che ci ruberà il cuore

Letteratura, scorci mozzafiato e prelibatezze culinarie. Sono i 3 ingredienti che fanno di Picinisco uno spettacolo unico nel suo genere e che gli hanno permesso di ottenere la prestigiosa Bandiera Arancione. Questo piccolo paesino in provincia di Frosinone sorge incastonato nella natura incontaminata ed è noto per i suoi paesaggi incredibili. Paesaggi che hanno ispirato il celebre scrittore D.H. Lawrence per la scrittura del suo capolavoro “The Lost Girl”.

E se amiamo la buona cucina siamo nel posto perfetto. A Picinisco si produce un formaggio Pecorino DOC tra i più apprezzati d’Italia.

Cosa vedere a dicembre a Sperlonga

Il mese di dicembre è perfetto per un weekend fuori porta alla scoperta delle perle italiane meno note. In questa categoria rientra di diritto anche Sperlonga in provincia di Latina. Sperlonga è nel circuito dei Borghi più belli d’Italia e i motivi sono semplici da capire. Il primo sono le famose costruzioni bianche a picco sul mare costruite dagli antichi pescatori. Il secondo sono i romantici vicoli che caratterizzano il centro storico. Il terzo è la splendida villa appartenuta all’imperatore romano Tiberio.

3 borghi del Lazio da vedere in un weekend e le bellezze di Monte San Giovanni Campano

Torniamo in provincia di Frosinone per scoprire un altro piccolo paesino che merita assolutamente le nostre attenzioni. Stiamo parlando di Monte San Giovanni Campano, tipico borgo medievale con tanto di mura e castello a dominare la vallata. Il Castello Ducale è la principale attrazione e proprio in questi giorni è stato riaperto al pubblico per dei tour organizzati.

Se amiamo i panorami potremmo letteralmente impazzire. Dalla sommità della Torre Maschia si vedono i Monti Ernici, gli Ausoni e anche i Lepini. E se tra una foto e l’altra veniamo assaliti dalla fame non dobbiamo preoccuparci. Nei ristoranti del borgo potremo assaggiare delle splendide bruschette e i “Fedelini”, una versione delle tagliatelle al ragù che farà innamorare anche il palato.