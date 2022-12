La Bilancia è il segno più invidiato del fine settimana, ma non sarà l’unico a stappare champagne

Il fine settimana porterà buone notizie alla Bilancia che sarà invidiata da tutti, ma c’è un segno, invece, che avrà qualche problema di salute e ecco quale.

A volte, troppo entusiasmo non sempre fa bene. L’Ariete, da questo punto di vista, ha la gioia delle imminenti feste che lo trascina. Il problema, però, è che non tutti hanno voglia di festeggiare e dovremo saperci frenare quando serve.

Il Toro sta vivendo dei giorni davvero positivi. Non da stappare lo champagne, ma poco ci manca. Sembra che tutto stia girando per il verso giusto e anche i piccoli grattacapi sono andati a posto. E anche per i single ci sono notizie positive e a breve.

Magari fosse lo stesso per i Gemelli che, invece, stanno per affrontare un imprevisto che rovinerà loro le prossime festività. Una notizia inaspettata, che potrebbe anche comprometterci i giorni di vacanza che ci siamo presi dopo il 25 dicembre.

Il Cancro dovrà avere un grande pazienza, mentre se la godrà la Vergine, nel weekend

Il Cancro è in un periodo strano. Nel senso che, dal punto di vista del cuore, non ci sono grandi notizie. Anzi, i single farebbero bene a riporre i loro sogni di un Natale in due. Per fortuna, ci sorride la sorte economicamente. Acquistare un nuovo Gratta e Vinci, insomma, potrebbe essere decisivo.

Il Leone sta attraversando un momento delicato a causa di alcune decisioni che continua a rimandare. Purtroppo, le scadenze incombono e anche se l’istinto ci dice di accettare, dovremmo continuare a contare fino a cento.

Che bel fine settimana aspetta la Vergine che è atteso da due giorni particolarmente frizzanti. Dal punto di vista sociale, ricuciremo i rapporti con una persona che è distante. E i single dovrebbero uscire, alla sera, perché potrebbero incontrare qualcuno di speciale.

Dovrebbe fare attenzione, il Sagittario, ad alcuni segnali della sua salute

La Bilancia è il segno più invidiato e non solo in amore. Siamo al centro di tutto, anche se, alla lunga, troppo successo potrebbe darci alla testa. E, per la prima volta, metteremo in discussione il nostro rapporto. Resisteremo al tradimento?

Lo Scorpione non ha bisogno di pianificare più di tanto. Ama vivere alla giornata e, a seconda di come si sveglierà, deciderà il da farsi. Faremo anche conquiste amorose, ma attenzione a quale segno lo racconteremo.

Il Sagittario avrà qualche problemino di salute che farebbe bene a non sottovalutare. Il fatto di far fatica a salire le scale non è un bel segno, anche perché siamo ancora giovani. Meglio capire il perché di questo disagio.

La Bilancia è il segno più invidiato del fine settimana, ma anche il Capricorno ha di che festeggiare

Dovrebbe mettere lo champagne in fresco il Capricorno. Quel progetto di vita sul quale abbiamo tanto costruito, finalmente, potrebbe realizzarsi. Attenzione, però, a ciò che comporterà a livello di rapporti con gli altri.

L’Acquario deve imparare a non prendersela. Anche perché ogni giornata, nel bene o nel male, riserva una sorpresa. Non che gli imprevisti siano mai stati un problema per il nostro segno. Però, meglio sapere che non sarà una passeggiata.

Giorni di grande gelosia per i Pesci. Anche troppa, con il rischio che potrebbe incrinare il rapporto con il partner. Che, forse, non era così solido come potevamo immaginare. Siamo sicuri che ci stia tradendo o abbia intenzione di farlo?