Come fare video professionali con lo smartphone con queste 4 app gratuite

Gli smartphone sono ormai diventati i nostri inseparabili compagni di vita. Con i telefoni di nuova generazione facciamo praticamente di tutto, dal comprare online a controllare il conto in banca. Ma soprattutto li usiamo per scattare foto e girare video. Foto e video che finiscono nell’album dei ricordi o sui nostri profili social. Oggi parleremo proprio dei filmati e scopriremo come fare video professionali con lo smartphone anche senza essere esperti di montaggio e videomaking. Per farlo useremo 4 straordinarie app gratuite e semplicissime da usare.

Powerdirector è l’app perfetta per i video in 4K

Iniziamo da una delle app più conosciute e scaricate: Powerdirector. Powerdirector è disponibile per dispositivi Android, per iPhone e sia in versione gratuita che a pagamento. Il punto di forza di questa app è che permette di gestire ogni singolo fotogramma. E se abbiamo imparato come fare scatti da professionisti con il cellulare ci farà letteralmente impazzire. Scaricandola potremo gestire tutti gli aspetti del video, lavorare in multi-traccia e usare i suoni che abbiamo nel telefono. Il tutto corredato dalla possibilità di stabilizzare i video mossi e di girare in 4K.

CapCut è il programma preferito dei professionisti dei social

Sogniamo una carriera da influencer o semplicemente abbiamo l’obiettivo di monetizzare attraverso i contenuti social? L’app gratuita che potrebbe fare per noi si chiama CapCut. Semplicissima da usare anche per i meno esperti, ha moltissime funzionalità interessanti. Con CapCut potremo cambiare facilmente lo sfondo del video, aggiungere filtri e adesivi particolari e soprattutto i sottotitoli automatici. Un bel vantaggio per chi vuole realizzare video in pochi minuti.

Boomerang trasforma le foto in video

Moltissimi di noi conoscono la funzione Boomerang di Instagram. Pochi, però, sanno che esiste un’app che si chiama con lo stesso nome. Un’app con una sola e singola funzione: quella di trasformare le foto statiche in video interattivi. Il programma ideale se il nostro obiettivo è quello di creare contenuti divertenti e facili da condividere.

Come fare video professionali con lo smartphone con queste 4 app gratuite

L’ultima app per creare velocemente video professionali è la famosa Magisto. Da quando è sbarcata negli store, Magisto ha vinto moltissimi premi grazie alla facilità di utilizzo e alle numerose funzionalità disponibili gratuitamente.

Fare un video con Magisto è semplicissimo. Basta scegliere il nostro stile preferito, aggiungere il filmato e selezionare la colonna sonora. Da qui l’intelligenza artificiale dell’app inizierà a lavorare in autonomia e ci restituirà un video originale già configurato per i social. Semplice, veloce ed efficace al tempo stesso.

