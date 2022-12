La gestione condominiale spingerà in alto le azioni di questo titolo?

Grazie all’acquisto di un’importante società attiva nel settore, UnipolSAI punta sulla gestione condominiale per espandere il suo business. Questo potrebbe aumentare l’appeal di un titolo che fa dell’elevato rendimento del suo dividendo uno dei suoi punti di forza.

È di qualche giorno fa la notizia dell‘acquisizione di Unicasa Italia da parte di UnipolSAI. In questo modo la compagnia di assicurazione entra nel business della gestione condominiale. L’obiettivo è quello di creare una rete nazionale attiva nel business della gestione condomini e favorire sinergie commerciali con i propri servizi e con i prodotti del gruppo Unipol.

Questo nuovo business va a inserirsi in una realtà consolidata e molto forte. Basti pensare che UnipolSai ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con un risultato netto consolidato pari a 616 milioni di euro. Un risultato in calo rispetto ai 704 milioni dello stesso periodo 202, ma quest’ultimo conteneva alcune partite straordinarie. Se, invece, si guarda al 2020 è in netto miglioramento.

Eccezionale dividendo per UnipolSAI

La società, quindi, non dovrebbe avere difficoltà a mantenere standard molto alti nella distribuzione del dividendo che allo stato attuale presenta un rendimento pari a circa l’8%. Inoltre è visto stabile anche per i prossimi anni con un pay out ratio di poco superiore al 20%. Ciò vuol dire che la distribuzione del dividendo è sostenibile e non è un eccesso.

Per quel che riguarda le raccomandazioni degli analisti, poi, scopriamo che il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione inferiore al 10%.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni UnipolSAI (MIL:US) hanno chiuso la seduta del 6 dicembre in ribasso dello 0,08% rispetto alla seduta precedente a quota 2,4 euro.

Partiamo da un dato statistico importante. Negli ultimi 20 anni il titolo non aveva mai visto un ribasso così prolungato. Sono state ben 49, infatti, le sedute con tendenza ribassista. Il successivo rialzo, poi, ha portato a una performance del 20%. Al momento, però, il titolo sta attraversando una fase di indecisione con le medie che hanno, anche se non con molta decisione, invertito al ribasso. Nei prossimi giorni, quindi, bisogna prestare molta attenzione in quanto si potrebbe assistere a una forte ripresa della direzionalità. In quel caso stare dalla parte sbagliata potrebbe essere molto pericoloso.