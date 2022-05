I jeans si sono trasformati nella comoda divisa di moltissime persone. Un capo casual e versatile che si può acquistare in diverse tipologie. A seconda del modello e del colore sarà possibile utilizzare i jeans anche per il lavoro e per le occasioni più formali. Sarà, però, necessario imparare ad abbinarli al meglio. Tra i jeans più popolari in passato ma tornati prepotentemente di moda, oltre a quelli con la vita bassa, troviamo anche quelli a zampa di elefante. Diversi dai pantaloni palazzo che, invece, sono caratterizzati da gamba larga. Infatti i jeans a zampa tendono ad allargarsi solamente sul fondo definendo maggiormente cosce e sedere. Dei pantaloni che, con i giusti accorgimenti, possono donare a tutte dalle più alte alle più piccoline.

Slanciano e sono comodi questi jeans di tendenza a 40 come a 60 anni perfetti per chi ha polpacci grossi

I pantaloni a zampa di elefante sono diventati un vero must tra gli anni ’60 e ’70, molto amati nella comunità hippie. Si tratta di jeans ottimi per slanciare i fisici a pera, minimizzano i fianchi e allungano otticamente la gamba. Staranno molto bene anche ai fisici particolarmente snelli e alti. Chi è più bassa di statura, tuttavia, dovrà indossarli con cautela, se eccessivamente lunghi tenderanno ad abbassare la figura. Sarà preferibile puntare sui modelli a vita alta al posto dei classici a vita bassa. Utilizzando questo stratagemma si sembrerà immediatamente più alte. Chi ha polpacci grossi amerà utilizzare proprio questi jeans che, allargandosi sotto al ginocchio, non stringeranno. In definitiva, slanciano e sono comodi questi jeans di tendenza perfetti per tutte le età.

Come indossarli

I jeans a zampa regaleranno personalità a chiunque deciderà di indossarli. Si potranno abbinare ad una semplice maglietta e un blazer per un look sportivo oppure optare per qualcosa di più sofisticato. Ottimo l’abbinamento con una giacca di jeans ma anche con un cardigan. Per indossarli durante il periodo estivo sarà sufficiente abbinarli ad un crop top o ad una maglietta che lascia scoperta una parte della pancia. Oggi sono di moda i mini cardigan che lasciano scoperto l’addome, perfetti anche questi con i jeans a zampa di elefante.

Per quanto riguarda le calzature chi vuole slanciare la figura potrà abbinarli a delle scarpe con tacco largo, ottimi i sandali in legno. Altrimenti anche le sneakers, dalle Converse alle Superga passando per le Jordan saranno perfette. Chi ha superato gli anta potrà abbinare questi jeans con una blusa o una maglietta a tinta unita. In alternativa, per il lavoro, ottima una camicia bianca o azzurra o, per le più audaci, a fiori.

Consigli per gli acquisti

I jeans a zampa di elefante potranno essere acquistati sia di grandi firme che nelle catene del low cost. Sono disponibili da Zara a vita alta a circa 30 euro ma anche da Mango a circa 40 euro. Chi cerca jeans a vita molto alta potrà scegliere quelli della Lee a circa 55 euro su Zalando.

