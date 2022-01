L’inverno è la stagione in cui si cerca di continuo un compromesso tra la comodità, calore e moda. Per le basse temperature che raggiungiamo nel nostro Paese è difficile mantenere sempre uno stile elegante, perché è più importante proteggersi dal vento e dal freddo.

Se, però, sappiamo i giusti trucchi di stili, riusciremo a unire l’utile al dilettevole: ciò nella moda significa non rinunciare all’eleganza, anche se vogliamo comodità e comfort.

Oggi vogliamo parlare di un modello di scarpe invernali perfette perché hanno il magico potere di donaci qualche centimetro in più senza tacchi. Ecco perché slanciano anche i fisici più in carne questi stivali alla moda che, oltre ad essere comodi, tengono al caldo i piedi.

Un modello antico sempre amatissimo

La calzatura di cui parliamo oggi è uno dei più iconici stivali da donna. Questo modello ha conosciuto grande fama in alcune epoche e rappresenta un simbolo di uno stile country raffinato.

Stiamo parlando degli stivali alla cavallerizza, caratterizzati da una lunghezza che si spinge oltre al ginocchio e che avvolge la gamba in maniera aderente.

Questo modello è davvero versatile, può essere indossato in contesti informali ma anche la sera, con dei pantaloni interni o con dei vestitini corti con un bel paio di collant. Neri o marrone scuro, questi stivali sono perfetti per proteggere i piedi dal freddo e dal vento grazie alla loro struttura interamente in pelle.

Secondo molti, questo modello particolare è uno di quegli elementi indispensabili in un guardaroba femminile, assieme a pochi altri indumenti. Oltre ad essere comodo e a permetterci di camminare comodamente anche per lunghe distanze, gli stivali alla cavallerizza hanno un magico potere.

Si tratta, infatti, di un modello di calzatura che è in grado di slanciare qualsiasi figura, anche quella più tozza e in carne. Grazie alla loro aderenza e al colore scuro, questi stivali creano l’illusione che le gambe siano più lunghe e la persona più magra e slanciata. Mentre altri modelli come i texani o i tronchetti tendono a rubare qualche centimetro, gli stivali alla cavallerizza esalteranno il nostro fisico e le nostre gambe.

Comodi, eleganti e sempre alla moda, questi stivali non possono proprio mancare nella collezione di chi vuole ingannare la realtà e apparire più magro e snello.

