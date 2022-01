Siamo in inverno e molti di noi patiscono il freddo a livello fisico e psicologico. Il freddo secco di questi giorni ha conseguenze sul nostro corpo, in particolare sulla nostra pelle. Tende a seccare e a ferire gli strati superficiali della pelle con conseguenze che possono portare addirittura al sanguinamento.

Mani e viso sono le parti più esposte al freddo, ma non dobbiamo sottovalutare i nostri piedi. Spesso questi non riescono a scaldarsi e la pelle tende a rovinarsi. Per questo dobbiamo riservare loro delle cure speciali, oggi vedremo un esempio. Ecco, dunque, come, per contrastare piedi freddi, ruvidi e tagliati basta questo ingrediente segreto per un pediluvio di lusso.

Un segreto per un trattamento di bellezza low cost

Se vogliamo prenderci finalmente cura dei nostri piedi infreddoliti dobbiamo fare un bel pediluvio. Se i nostri piedi sono di un colore livido, secchi e tagliuzzati, allora è arrivato il momento di una cura d’urto per ristabilire l’equilibrio. L’uso di calze pesanti e il freddo delle temperature esterne di questi giorni possono davvero ferire la pelle dei piedi.

Per iniziare dobbiamo mettere dell’acqua a bollire sul fuoco. Una volta che giunge ad ebollizione possiamo buttare un etto di riso e mescolare sino a che l’acqua evapora. Ora abbiamo ottenuto una pappetta piuttosto informe. Tutto perfetto, ora dovremo versare il composto in un frullatore per ridurre in una poltiglia ancora più sottile.

Adesso possiamo aspettare che raffreddi e inserire la poltiglia in una vaschetta per il ghiaccio che andremo a mettere nel congelatore. In questo modo abbiamo preparato dei cubetti di amido da sciogliere nell’acqua per ammorbidire i piedi.

Per contrastare piedi freddi, ruvidi e tagliati basta questo ingrediente segreto per un pediluvio di lusso

Quando abbiamo del tempo per concederci un caldo pediluvio possiamo mettere dell’acqua tiepida in una bacinella a cui andremo ad aggiungere alcune gocce di olio essenziale di lavanda o di menta.

Nell’acqua potremo ora sciogliere i cubetti di amido, in modo da creare una soluzione ricca di nutrienti e sostanze emollienti.

Ora non dovremo fare altro che mettere i piedi a bagno e rilassarci per almeno un quarto d’ora. L’amido avrà il magico potere di restituire morbidezza ai nostri piedi, che ritorneranno tonici e caldi.

Possiamo ripetere l’operazione anche tutte le sere, quando arriviamo a casa per avere un risultato duraturo. Una volta asciugati i piedi non dimentichiamoci di spalmare una crema idratante.

Approfondimento

