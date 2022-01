La scarpa femminile per eccellenza è sicuramente lo stiletto tacco 12, che slancia la figura, snellisce le gambe e ci dona un’andatura sensuale.

Questa scarpa si addice ai momenti formali ed eleganti ed è perfetta per le serate in cui vogliamo apparire raffinate. In moltissime, però, faticano ad indossare i tacchi alti per la difficoltà nel portarli.

Da un lato il tacco alto, infatti, rende difficile l’andatura, dall’altro ci rende poco stabili. Per questo motivo in molte preferiscono tacchi dalle forme diverse, più comodi e stabili.

Oggi parleremo di una scarpa che sta conoscendo un grande successo e che sta facendo impazzire le appassionate di moda di tutto il Mondo. Infatti, sono queste le scarpe all’ultima moda con il tacco alto e sexy ma comodissime da indossare.

Uno stile unico che sta avendo molto successo

Quest’inverno si è affermato uno stile molto particolare. Tra colori fluorescenti, tessuti in seta e inserti in cristalli, moltissimi marchi hanno proposto diverse versioni di un simile modello, tutte caratterizzate da un tacco unico.

Presenti nelle collezioni di numerosi Brand, infatti, queste scarpe sono il vero must di questo inverno.

Stiamo parlando delle scarpe con un particolare tacco a rocchetto, sottile prima e che poi si allarga per creare una piattaforma larga almeno tre centimetri.

Portate al successo globale da alcuni marchi che stanno conoscendo ampio successo, queste calzature sono diventate iconiche in pochissimo tempo. Amatissime da influencer e instagrammer italiane e interanzionali. Stanno apparendo praticamente ovunque.

Oltre che essere esteticamente raffinate e lussuose, queste scarpe non ci faranno di certo passare inosservate. Vistose e sexy, queste scarpe hanno un tacco piuttosto alto ma non sono difficili da portare.

La piattaforma squadrata e ampia concede una certa stabilità, che facilita l’andatura. Il tacco alto allunga le gambe e sfila la figura. Chi le ha indossate sostiene che sia quasi come camminare con scarpe basse e non siano scomode come delle classiche stiletto.

Se i principali produttori di queste calzature sono marchi famosi di lusso, è possibile trovare modelli senza marchio a prezzi più accessibili.

Se abbiamo sempre desiderato indossare tacchi a spillo ma abbiamo paura di cadere, dunque, forse potremo provare questi modelli così comodi e iconici.

