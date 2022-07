Durante il periodo estivo si gode ogni tanto di qualche pausa spensierata per andarsene un po’ in giro. In Italia le mete non mancano e in effetti gli italiani ne approfittano. Quest’anno sono proprio loro che si godono la bellissima Italia.

Se si volesse andare all’estero, i tropici sono una meta ambita sia d’estate come d’inverno. Anzi, sembrerebbe che il momento migliore per andarci sia proprio l’estate. Le stagioni, infatti, lì sono invertite e quando da noi è estate, nella fascia tropicale del Sud è inverno. Non un inverno simile al nostro, ma come una tarda primavera. Temperature calde ma non troppo. Al contrario se si partisse d’inverno, si incontrerebbero temperature davvero alte e piogge a dirotto.

Un paese tropicale dalle spiagge bellissime e dal mare luccicante è il Madagascar. Si riesce a vivere con poco ed è possibile visitare una natura affascinante e molto esotica. In questa bellissima isola vivono la maggior parte delle varietà di baobab presenti in tutto il Mondo. Si possono ammirare anche i lemuri, delle proscimmie dalle caratteristiche singolari. Un Paese in cui molti preferiscono trasferirsi potendo vivere con la loro pensione.

L’Italia però non ha nulla da invidiare a questi paesi lontani. Da noi esistono città e borghi ricchi di storia e di arte, che tutti ci invidiano. Situata tra Firenze e Roma ecco cosa visitare nella città che richiama ogni anno molti turisti.

Non è Roma a cui non mancano i visitatori durante tutto l’anno. E non è Firenze con il suo magnifico Arno. Si tratta invece di una cittadina chiamata la città dell’oro e che si trova nella bella Toscana.

Situata tra Firenze e Roma ecco cosa visitare e mangiare nella città dell’oro

Arezzo e la città dove è stato girato il film La vita è bella. Le strade e i palazzi sono molto caratteristici e si rifanno a diverse epoche storiche. Non c’è bisogno di andare in un museo, perché la città stessa è già un museo a cielo aperto. Dagli antichi insediamenti etruschi, dai vicoli di stile medievale e dai magnifici palazzi rinascimentali, Arezzo è tutta da visitare. Per le sue strade hanno camminato Dante Alighieri e San Francesco d’Assisi. Ed è proprio guardando a questa città medievale che il poeta Francesco Petrarca ha trovato ispirazione.

Una caratteristica molto particolare di Arezzo sono le sue botteghe per la lavorazione dell’oro. Si tratta di una tradizione antichissima, che nasce addirittura ai primordi, quando vi erano gli insediamenti etruschi. Sono questi che avevano un modo di lavorare l’oro, di cui ancora oggi non se ne comprendono i segreti.

Si tratta della cosiddetta granulazione, una tecnica che trasformava l’oro in granelli piccolissimi. In seguito venivano saldati su una lamina sottilissima. Con questa poi si forgiavano ogni tipo di gioielli. Da questi tempi remoti, l’arte dell’oro non ha mai abbandonato Arezzo. Chi la visita può ammirare dei veri capolavori artigianali.

Anche la cucina è un incanto. Troviamo la bistecca con l’acciugata e i crostini neri. I fegatelli, l’acquacotta, la scottiglia, i tortelli di patate, il coniglio in porchetta, i maccheroni con l’ocio e tanti altri. Una cucina ricca di gusto per affascinare il palato.

