Iniziano i saldi estivi 2022, come scovare le offerte migliori e i capi imperdibili su cui puntare

Sembra che l’estate sia appena iniziata, ma ancora non abbiamo saziato la fame d’acquisti. La tendenza della moda 2022 ci ha conquistato col suo verde brillante, con costumi e bikini di ultima generazione. Prima di andare in vacanza non abbiamo resistito e ci siamo regalati un vestito nuovo o un accessorio per risaltare il corpo.

Con un occhio allo stile e uno al risparmio, abbiamo cercato di rinnovare il guardaroba estivo nel miglior modo possibile. Abbiamo dovuto fare qualche rinuncia per salvare il portafoglio, ma come ogni anno arriva il momento per sbizzarrirci. Finalmente potremo comprare quel capo che abbiamo tanto desiderato. Come?

Iniziano i saldi estivi 2022 e dobbiamo essere pronti a cogliere le offerte migliori. I saldi sono un’occasione speciale per rifarci il look, ma bisogna sapere come districarci tra negozi e vendite online.

Anche se sono già iniziati possiamo ancora fare dei magnifici affari e questa è una guida imperdibile.

La prima cosa da sapere è che esiste un calendario diverso per ogni Regione italiana, che segna l’inizio e la fine dei saldi estivi. Il 2 luglio è stato il giorno prescelto in quasi in tutte le Regioni.

In molti casi, questi si protrarranno per 60 giorni (fino al 30 agosto circa). Alcune Regioni, però, non hanno ancora definito il termine, mentre altre lo anticiperanno. Si consiglia di consultare il calendario di ciascuna per essere sicuri di non perderli.

Per quanto riguarda internet, le offerte sono già in corso sui siti ufficiali dei brand e in quelli principali degli e-commerce d’abbigliamento. Stessa cosa hanno fatto le boutique che hanno marchi famosi.

I ribassi interessano le collezioni Primavera-Estate 2022, ma si possono trovare anche capi delle stagioni passate al 70%. Non facciamoci ingannare dall’essere attirati solo dalle collezioni più recenti, infatti, dell’anno precedente, si possono trovare abiti e capi stupendi a prezzi davvero stracciati.

Capi ricercati

Ma quali sono i capi più ricercati per cui vale davvero la pena fare code ai negozi o alleggerire il portafoglio? I camicioni sono tra i capi più richiesti al momento, specialmente per chi vuole essere elegante e casual, anche al mare.

Stessa cosa vale per miniabiti, costumi da bagno, shorts e accessori imprescindibili per una vacanza sulla spiaggia. Questo è l’anno del costume intero, da indossare sotto parei e gonne anche per uscire la sera.

L’abbigliamento sportivo per ogni stagione è un’altra categoria da non sottovalutare. Potremo comprare le nostre sneakers preferite a prezzi stracciati e sentirci trendy anche in palestra o andando a correre.

L’ultimo consiglio è di approfittare per acquistare prodotti di bellezza (creme, profumi, scrub) e per la cura del corpo. Marchi biologici o di alta qualità, che normalmente hanno costi esorbitanti, si possono acquistare per molto meno.

