Per molti le vacanze sono già iniziate e per altri sono in dirittura d’arrivo. Altri ancora stanno aspettando il mese di agosto per prendersi il meritato riposo. L’estate è il momento perfetto per dedicarsi giorni di relax e dolce far niente, soprattutto se si ha la fortuna di essere in compagnia.

Passare le vacanze col proprio partner è una gioia che però non tutti possono concedersi. A volte, a mettersi d’intralcio, sono le ferie date in settimane diverse. In altre occasioni è il costo troppo alto di alberghi e mezzi di trasporto a frenare gli entusiasmi e a farci rinunciare.

Ma non tutto è perduto. Anche ad agosto si possono trovare offerte convenienti e queste 2 mete da sogno sono perfette per passare una vacanza romantica con la nostra dolce metà. Vicine all’Italia e facilmente raggiungibili in poche ore di aereo e macchina, ci sorprenderanno per l’accoglienza e la bellezza del panorama.

Chi non ha troppi giorni a disposizione può addirittura pensare di organizzare un weekend. In queste cornici, tra mare cristallino, tramonti infuocati e un bicchiere di vino saremo capaci di conquistare l’altra metà e innamorarci di nuovo. Ma scopriamo di quali luoghi stiamo parlando.

Queste 2 mete da sogno sono perfette per un weekend romantico al mare ad agosto

È una piccola isola, ma nasconde bellezze che non avremo mai immaginato. La Corsica, isola che appartiene alla Francia, regala un mare luccicante che si muove al ritmo del vento. Per le coppie di innamorati, amanti della natura, è un luogo perfetto da scoprire con i suoi altipiani e le isolette rocciose. Qui, il mare è davvero selvaggio e calette e insenature lasciano esterrefatti.

La cittadina di Bastia è il posto migliore per una coppia per rifugiarsi. Una città vivace, ma al contempo tranquilla, ricca di ristorantini sul porto e pesce freschissimo da gustare. I voli possono costare anche 50 € a persona, così come soggiornare in albergo o in B&B.

La seconda meta europea, di cui parliamo oggi, si trova sempre in territorio francese. Biarritz, in Nuova Aquitania, si affaccia sull’oceano Atlantico e il suo faro è una delle attrazioni più amate dai turisti. Le spiagge sabbiose, i locali accoglienti ed eleganti, il porto vecchio col suo villaggio ci lasceranno incantati.

Per chi ha più tempo è possibile visitare anche Rocher de la Vierge, o rocca dei pescatori, oppure fare una passeggiata romantica sul sentiero che s’affaccia sulla costa. Da non perdere una drink ai tavolini di uno dei caffè storici del paese. Anche in questo caso sono disponibili voli dall’Italia e soggiorni a buon prezzo.

Lettura consigliata

Ecco 3 mete turistiche italiane spettacolari da scegliere per vacanze economiche e un mare da lasciare senza fiato