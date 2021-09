Con il cambio di stagione arriva anche il cambio di armadio. Abbiamo messo via tutti gli abiti leggeri per far spazio a maglioncini, giacche e cappotti. Tra i vari accessori che tornano alla ribalta non possono mancare le nostre inseparabili sciarpe, tanto più se siamo soliti prenderci mal di gola al primo colpo d’aria.

Sistemarle nell’armadio però è puntualmente problematico, accatastandole piegandole l’una sull’altra occuperebbero spazio e sarebbe difficile poi anche distinguerle. Ci conviene dunque cercare altri metodi che siano salvaspazio e soprattutto che ci consentano di tenerle in ordine e individuarle subito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sistemare le sciarpe nell’armadio ordinatamente con 4 trucchi più una soluzione fai da te

Prima di tutto ci conviene distinguere le sciarpe in base ai tessuti. Al momento meglio tenere a portata di mano quelle più leggere, con l’arrivo dell’inverno daremo la precedenza a quelle più calde di lana. Mettiamo separate i due tipi di modo da poterle trovare con mano sicura al primo colpo.

Un primo metodo per metterle in ordine è acquistare dei divisori. Potremmo inserirli nei cassetti, sul fondo dell’armadio o in scatole. Usandoli le sciarpe saranno separate tra loro e facilmente distinguibili. È particolarmente odioso infatti aver bisogno di una sciarpa, magari all’ultimo momento, e dover buttare per aria l’armadio per trovare quella abbinabile.

Anche gli altri suggerimenti ci evitano questa perdita di tempo. Uno è riporre ogni sciarpa sulla gruccia del vestito o cappotto con cui siamo soliti indossarla.

O ancora potremmo appenderle sull’asta dell’armadio annodandole lievemente.

Se però crediamo che un tale aumento di volume possa esserci scomodo nel nostro armadio, in quanto già strapieno, passiamo alla prossima idea. Acquistiamo delle grucce per cravatte, così le appenderemo tra loro ma pur sempre singolarmente.

L’idea fai da te

Oltre alle soluzioni già suggerite però ne esiste un’altra. Questa ci eviterà di dover fare nuovi acquisti e allo stesso tempo ci garantisce un ordine comodo e totale. Ci serviranno:

una gruccia normale;

anelli delle tende abbastanza larghi;

spago.

Ci serviranno tanti anelli quante sono le nostre sciarpe. Se ne possediamo davvero tante converrà armarsi di due grucce per evitare di appesantire troppo la nostra creazione.

Prendiamo gli anelli e colleghiamoli tra loro in verticale e in orizzontale, dovremo creare delle catene continuative. Possiamo farlo aprendoli se possibile o servendoci dei loro gancetti. Se questi modi non sono praticabili basterà dello spago per legarli tra loro.

Una volta ottenuto questa sorta di alveare dalle celle rotonde, dovremo legare la prima fila orizzontale alla nostra gruccia, sempre servendoci dello spago.

Ecco pronta la nostra gruccia porta sciarpe low cost, ora sarà sufficiente infilare ognuna in un anello e poi appenderle nell’armadio. Saranno finalmente sistemate e facili da trovare. Ora sapremo come sistemare le sciarpe nell’armadio ordinatamente con 4 trucchi più una soluzione fai da te.