Single e felici: 3 attività divertentissime da fare a San Faustino che non faranno rimpiangere l’assenza di un partner

Sei single per scelta tua o degli altri? Smettila di farti troppe domande, e scegli come festeggiare la festa dei single nel migliore dei modi, divertendoti.

C’è chi dice che San Valentino sia una festa commerciale, e poi c’è chi lo festeggia come fosse l’evento più importante dell’anno. Il 14 febbraio si festeggiano tutti i tipi d’amore, da quello per i genitori, a quello per i propri figli, fino a quello più magico ed emozionante che esista: quello per il partner.

Tutti noi conosciamo la sensazione delle farfalle nello stomaco, quello stordimento da innamoramento che ci fa sentire come su un altro pianeta.

Ma ciò vuol dire che chi non ha un partner deve chiudersi in casa? Assolutamente no, anzi! Esistono tantissimi modi per rendere memorabile la festa dell’amore, anche senza avere un fidanzato! Il 15 febbraio, infatti, si celebra San Faustino, ovvero la festa dei single, di coloro che sanno godersi la vita senza doverla dividere per forza con un partner.

É innegabile quanto sia bello condividere i momenti con la persona amata, ma quante cose si possono fare meglio da single? Scopriamo subito insieme alcune attività davvero memorabili con cui vivere il 15 febbraio, per godersi la vita a 1000 all’ora senza aspettare assiduamente l’arrivo dell’amore.

Single e felici: 3 attività divertentissime da fare a San Faustino per ridere a crepapelle o rilassarsi e prendersi cura del proprio corpo

Se le persone fidanzate, a San Valentino, si occupano di fare una sorpresa al proprio partner, perché noi single non dovremmo pensare di fare una sorpresa a noi stessi?

Non c’è giorno migliore del 15 febbraio, infatti, per regalarsi una bella giornata rilassante, dedicandosi totalmente al proprio benessere. Uno dei modi migliori per farlo è quello di partire per un ritiro di meditazione e yoga nella natura. Sono sempre di più i centri sportivi che organizzano dei veri e propri seminari in trasferta, durante i quali si pratica del piacevolissimo sport in mezzo alla natura.

Sono tantissimi i suoi benefici, e potremmo iniziare a praticarlo anche a casa, usando pochi e semplici trucchetti.

Una serata tra divertimento e misteri da risolvere

Essere single e felici è una perfetta prerogativa per partecipare ad una cena con delitto. Stavolta dovremo mettere alla prova il nostro intuito, scoprendo chi ha commesso un efferato crimine, il tutto mentre ci gusteremo un’ottima cena.

Tra depistaggi, indizi e prove, saremo proprio noi a dover ricostruire i fatti, durante una serata che rimarrà memorabile nella nostra mente! Sono tantissimi i ristoranti che offrono la possibilità di partecipare a una “Cena con delitto”, anche nelle principali città italiane.

Si giocherà in squadra con persone sconosciute, finché, alla fine della serata, ogni gruppo indicherà un possibile colpevole.

Questo gioco sarà anche un’ottima occasione per conoscere nuove persone. Secondo l’oroscopo, infatti, sono molti i segni zodiacali che quest’anno troveranno l’amore.

Single e felici: massaggio rilassante e percorso spa

Come potremmo parlare di giornate rilassanti e dedicate al nostro benessere senza citare le terme? In Italia esistono tantissimi luoghi in cui godersi dei rilassanti percorsi in spa senza spendere troppo denaro, ma non solo. Anche farsi un semplice massaggio sarà un regalo perfetto, per regalarci un momento solo per noi e per il nostro benessere. Decidiamo ora come festeggiare, perché il primo grande amore della nostra vita siamo proprio noi!