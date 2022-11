3 coppie di segni zodiacali che secondo l’oroscopo si ameranno per tutta la vita

Molte persone si rivolgono all’oroscopo per sapere se la propria relazione abbia possibilità di funzionare a lungo. Chi ci crede sa infatti che soltanto alcuni segni zodiacali sono destinati a stare bene insieme. Altri rischiano invece di lasciarsi in pochi mesi o comunque di litigare spesso e influenzarsi negativamente a vicenda. L’affinità caratteriale è infatti essenziale per la buona riuscita di una relazione. Un segno molto protettivo come il Cancro potrebbe difficilmente stare bene assieme ad uno spirito libero come l’Acquario. Quest’ultimo odia attenersi alle regole stabilite da un’altra persona, anche da quella amata.

3 coppie di segni zodiacali destinate a stare insieme per tutta la vita

Come abbiamo accennato ci sono invece coppie compatibili a tal punto da poter quasi certamente stare insieme per tutta la vita. L’affinità che si instaura tra di loro non è solamente fisica ma anche e soprattutto caratteriale. Si completano l’uno in presenza dell’altra e non possono fare a meno di trascorrere quanto più tempo possibile insieme. Sono le classiche coppie invidiate da tutti e che alcuni non credono esistano.

La Bilancia e l’Acquario

Chi sta bene con l’Acquario? La Bilancia, uno dei segni più affascinanti dell’intero zodiaco. Entrambi amano la libertà e odiano le limitazioni. Sono inoltre molto determinati e perseguono i propri obiettivi con una caparbietà che raramente gli altri possiedono. Infine, sono due segni molto creativi e intelligenti. A causa di tutte queste caratteristiche in comune è difficile che si annoino insieme. Hanno sempre qualcosa da fare o un argomento su cui discutere.

Il Cancro e il Toro

Si sente spesso dire che gli opposti si attraggono. In verità, più che gli opposti, sono le persone con caratteristiche complementari a dar spesso vita alle relazioni migliori e più durature. Questi due segni zodiacali si completano infatti a vicenda.

Ad esempio, il Cancro è spesso insicuro e impreparato ad affrontare le circostanze che la vita gli mette davanti. Il Toro è invece un segno deciso e assolutamente pronto ad affrontare ogni ostacolo a testa alta. Per questo e tanti altri motivi sono perfetti l’uno per l’altro.

Scopriamo adesso l’ultima delle 3 coppie di segni zodiacali che potrebbero stare insieme per tutta la vita.

La Vergine e il Capricorno

La Vergine è uno dei segni più puntigliosi dello zodiaco e ama portare a compimento tutto ciò che fa con assoluta perfezione. Proprio per questo ha una grande intesa con il Capricorno, un segno determinato nel raggiungimento di tutti gli obiettivi che si pone.

Questi due segni si supportano a vicenda nei loro intenti e sono capaci di raggiungere enormi obiettivi grazie alla loro collaborazione.