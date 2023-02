Hai carota, curcuma o vino rosso? Niente ricette per forno o padelle, ma usali così per il viso

Ogni giorno usiamo tanti prodotti. Ci sono quelli che servono per pulire la casa e altri per profumarla. Per la nostra pelle e i capelli teniamo in bagno tanti flaconi e boccette. A volte possiamo prenderci cura del viso con semplici ingredienti che abbiamo in dispensa. Vediamo come.

Compriamo molti prodotti per il nostro aspetto. Sappiamo bene che la qualità di shampoo, balsami e phon può rendere luminosi e morbidi i capelli. Accessori come le spazzole oppure lacche e spume possono contribuire alla bellezza della chioma.

Il viso avrebbe bisogno di creme adatte al tipo di pelle. Ce ne sono di buone anche a un prezzo conveniente.

Per quanto riguarda le maschere, invece di comprarle a volte potremmo prepararle a casa. Bastano pochi ingredienti facilmente reperibili. Scopriamo quali.

Ci sono dei cibi molto buoni che possono servirci anche per prenderci cura della nostra pelle. Pensiamo alle carote. Queste radici sarebbero ricche di proprietà. Ad esempio, la vitamina A proteggerebbe pelle e occhi e la vitamina C i tessuti connettivi.

Possiamo fare una maschera per il viso con:

una carota piccola oppure mezza;

succo di limone;

miele.

Il limone sarebbe astringente e il miele potrebbe donare nutrimento e morbidezza. Facciamo bollire la carota e frulliamola. Aggiungiamo qualche cucchiaino di succo di limone e uno di miele. Mescoliamo e applichiamo sul viso pulito. Risciacquiamo dopo 10 minuti. Questa maschera potrebbe rendere più compatta, liscia e luminosa una pelle grassa o mista.

Come fare una maschera per il viso con la curcuma

Una delle spezie che spesso usiamo per i nostri piatti è la curcuma. Potrebbe avere un’azione antinfiammatoria e apportare varie vitamine e minerali all’organismo.

Per una maschera purificante ma delicata possiamo mescolare un cucchiaio di miele con mezzo cucchiaio di curcuma in polvere. Stendiamo il tutto specialmente nella zona T del viso (fronte, naso e mento). Laviamolo con acqua leggermente tiepida dopo 15 minuti.

Se la nostra pelle è secca potremmo fare una maschera nutriente che potrebbe attenuare le rughette. In una ciotola mescoliamo un cucchiaino di curcuma, un cucchiaino di miele e mezzo vasetto di yogurt bianco. Cospargiamo il viso con questo composto e laviamolo dopo 15 minuti.

Il vino rosso è buono non solo a tavola

In casa di solito teniamo delle bottiglie di vino. Questa bevanda accompagna i nostri pasti e ci serve anche in alcune ricette. Sembra incredibile, ma potrebbe essere utile anche per preparare un’altra maschera anti age.

Prendiamo circa un vasetto di yogurt bianco e mescoliamolo con due cucchiai di vino rosso. Aggiungiamo due cucchiai di miele e rendiamo omogeneo il composto. Applichiamo la maschera e togliamola con acqua dopo 20 minuti.

Hai carota, curcuma o vino rosso? Con queste semplici ricette potresti aver cura della pelle in modo semplice ed economico.

Possiamo usare la maschera che più ci piace una volta a settimana. Per toglierla bene serviamoci di una spugnetta. Dopo aver asciugato il viso, potremo stendere la nostra solita crema idratante.