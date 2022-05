Tre serate dedicate alla musica e all’internazionalità. Dopo la vittoria dei Måneskin alla scorsa edizione degli Eurovision, automaticamente è l’Italia a ospitare la kermesse musicale per il 2022. La città ad essere scelta è stata Torino, che ha già ospitato le prime due serate: una martedì e una giovedì.

Il PalaOlimpico è la sede ufficiale dell’evento, con un palco mozzafiato circondato da una cascata di acqua. A esibirsi sono stati 40 cantanti: alcuni si sono esibiti durante la prima serata, altri invece durante la seconda.

La prima serata

La prima serata ha visto direttamente in finale la Svizzera, l’Armenia, l’Islanda, la Lituania e il Portogallo. E poi Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia e Paesi Bassi. I Paesi che invece non sono riusciti a guadagnarsi la finale sono stati l’Albania, la Lettonia, la Slovenia, la Bulgaria, la Croazia, l’Austria e la Danimarca. E quindi questi ultimi purtroppo sono stati espulsi dalla kermesse.

La seconda serata

Nella seconda serata invece i Paesi che hanno passato il via sono stati: Belgio, Repubblica Ceca, Azerbaigian, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Svezia, Romania e Serbia. Questi si andranno a sfidare con i Paesi vincitori della prima serata e con i 5 Paesi che per diritto sono in finale. E questi sono: Italia, Spagna, Gran Bretagna, Francia e Germania.

Gli eliminati della seconda serata sono stati San Marino con Achille Lauro, Malta, Israele, Georgia, Cipro, Irlanda, Macedonia del Nord e Montenegro.

Ecco come possiamo guardare la finale dell’Eurovision senza pubblicità e senza commento in italiano

I finalisti dunque li abbiamo. Guardando però l’Eurovision, molti si sono chiesti come vederlo senza il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Magari perché si vuole ascoltare i presentatori senza alcun voice over sopra. Ma è possibile farlo?

Ovviamente si può fare e non dobbiamo per forza guardarlo in streaming sul computer. Possiamo guardarlo tranquillamente in TV. La premessa è che sarà quindi in inglese e che non ci sono i sottotitoli.

Per guardarlo in lingua originale sarà necessario andare sull’applicazione di RaiPlay. Dato che i televisori che abbiamo in casa sono quasi tutte smart TV, queste hanno le varie app, tra cui quella della Rai. Ora basterà cliccare su Eurovision e poi selezionare “diretta nazionale”. Essendo la diretta nazionale, non vi sarà alcuna pubblicità. E quando su Rai1 vi sarà la pubblicità, in diretta ci saranno dei piccoli momenti unici da guardare. Ecco come possiamo guardare la finale dell’Eurovision senza nessuna interruzione o voce sopra. E se il sabato sera lo passiamo guardando questa kermesse musicale, la domenica invece possiamo passarla su Netflix guardando film come “The Reader”, “Room” e “Il diritto di opporsi”.

